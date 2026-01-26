Savaşın ayak sesleri! İran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak video - Son Dakika
Savaşın ayak sesleri! İran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak video

Savaşın ayak sesleri! İran\'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak video
26.01.2026 08:56
İran'da 29 gündür devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 848'e yükselirken, ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü Orta Doğu'ya göndermesinin ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. İslam İdeolojisi Yayma Örgütü, ABD ile olası bir çatışmada İran'ın Fattah balistik füzesinin USS Abraham Lincoln uçak gemisini ikiye ayırabileceğini simüle eden bir propaganda videosu yayınladı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848'e yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 283 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 209 güvenlik görevlisi dahil 5 bin 848 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 459'a çıktığını belirtmişti.

TAHRAN YÖNETİMİNDEN TANSİYONU YÜKSELTECEK HAMLE

İran'da protestolar 29. gününde devam ederken ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un dün akşam Orta Doğu'ya gelmesi ve İran yakınlarına demirlemesinin ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

PROPAGANDA VİDEOSU YAYINLADILAR

İran'ın devlet kontrolündeki İslam İdeolojisi Yayma Örgütü, ABD ile olası bir çatışmada İran'ın Fattah balistik füzesinin USS Abraham Lincoln uçak gemisini ikiye ayırabileceğini simüle eden bir propaganda videosu yayınladı. Videoda, söz konusu uçak gemisi saldırı grubunun Ortadoğu'ya girmesi de gösteriliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti. İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

