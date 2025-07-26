ŞİÖ Zirvesi: Şanghay Ruhu ve Medya İşbirliği

ŞANGHAY İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nde, karşılıklı güven, fayda, eşitlik, istişare, medeniyet çeşitliliğine saygı ve ortak kalkınma arayışına dayanan 'Şanghay Ruhu'na dikkat çekildi.

Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'da çok sayıda medya temsilcisini bir araya getiren Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi kapsamında dün bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda, 'Şanghay Ruhu'nu korumanın önemine değinen katılımcılar, ŞİÖ çerçevesinde değişim ve iş birliğini ilerletmek için medya ile akademiyi birleştirmenin katkı sağlayacağını ifade etti.

Zirvede konuşan, Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, medyanın, ŞİÖ ruhuyla uyumlu ilkeleri olan birlik ve karşılıklı anlayışa dayalı ortak bir geleceği teşvik etmedeki rolünün altını çizdi. Fu, "Gerçek çok taraflılığa bağlı kalmalı, hegemonya ve güç politikasına kararlılıkla karşı çıkmalı ve ŞİÖ'nün küresel yönetim sistemini yeniden şekillendirme ve şekillendirme konusundaki etkili çabalarını kapsamlı şekilde ele almalıyız" dedi.

Fu, ŞİÖ'nün ortak kalkınma hedefi doğrultusunda tüm taraflarla çalışmak için medya ve düşünce kuruluşlarının avantajlarından tam olarak yararlanmaya hazır olduklarını söyledi. Fu, 'Şanghay Ruhu'nun karşılıklı güven, karşılıklı yarar, eşitlik, istişare, medeniyetlerin çeşitliliğine saygı ve ortak kalkınma arayışı ruhuna sahip olduğunu da belirtti.

Oturum kapsamında, 'ŞİÖ Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi' yayımlandı. Bildiride, ŞİÖ medya ve düşünce kuruluşlarının ülkeler arasında bir köprü rolünde olduğunun altı çizilerek, hem bölgesel hem de küresel olarak barış, istikrar, refah ve kalkınmayı ilerletmek için güç sağladığı vurgulandı. Bildiride, ŞİÖ ülkeleri arasında geleneksel dostluğun güçlendirilmesi, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin derinleştirilmesi için medya ile düşünce kuruluşlarının rolünün nasıl daha iyi kullanılabileceğine ilişkin görüşler aktarıldı.

Siyasi karşılıklı güvenin derinleştirilmesi ve stratejik uyumun güçlendirilmesine değinilen bildiride, ŞİÖ'nün sürdürülebilir ve istikrarlı gelişiminin yanı sıra bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ile kalkınma çıkarlarının korunması için hayati önem taşıdığı ifade edildi. ŞİÖ medya kuruluşları ile düşünce kuruluşlarının, ŞİÖ üye devletlerinin ulusal koşullarının, kalkınma yollarının ve stratejilerinin tanıtımını teşvik etme ile ülkeler arasında çok yönlü iletişim sağlaması gerektiği kaydedilen bildiride, farklılıkları ortadan kaldırma, fikir birliği oluşturma ve karşılıklı güveni artırmanın da önemine değinildi.

Farklı medeniyetlerin uyumlu gelişiminin, ŞİÖ ülkelerinin önemli bir vizyonu olduğu belirtilen bildiride, katılımcılar, ŞİÖ medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının, tüm ülkelerin halkları arasında karşılıklı anlayış ve yakınlığı derinleştirmek için Küresel Medeniyet Girişimi'ni hayata geçirmelerini, medeniyetlerin çeşitliliğine saygı gösterilmesini ortaklaşa savunmalarını, hükümetler, işletmeler, akademik kurumlar ve sivil toplum gibi çeşitli kuruluşların gücünü bir araya getirmelerinin gerekliliğini vurguladı.

Katılımcılar ayrıca zirvenin ŞİÖ medya ve düşünce kuruluşlarının geniş bir mutabakat oluşturmasına, ortak raporlama, personel eğitimi, akademik değişim ve araştırma gibi alanlarda pratik iş birliğini derinleştirmesine, bölgesel iş birliği, kalkınma ve canlanmaya katkıda bulunmasına yardımcı olacağını kaydetti. Bildiride zirvenin, ortak geleceğe sahip daha yakın bir ŞİÖ topluluğunun inşasına canlılık katacağı, barışçıl, istikrarlı, müreffeh ve güzel bir dünyanın inşasını ilerleteceğinin de altı çizildi.

ŞİÖ Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi'ne Azerbaycan, Belarus, Çin, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sri Lanka, Tacikistan ve Türkiye'den gazeteciler ile akademisyenler katıldı.

'Daha Güzel Bir Yurt İnşa Etmek İçin Şanghay Ruhu'nu Korumak' temalı etkinlikte, ŞİÖ üye devletleri, gözlemci devletler ve diyalog ortaklarının yanı sıra uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan yaklaşık 200 medya kuruluşu ile düşünce kuruluşu ve devlet kurumundan 400'den fazla temsilci yer aldı.