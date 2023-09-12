Apple, merakla beklenen Watch 9 serisini tanıttı! İşte yeni saatlerin teknik özellikleri

Apple, Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve diğer amiral gemisi ürünlerini tanıtmaya başladı. İlk tanıtılan ürün ise Apple Watch Series 9 akıllı saat serisi oldu.

YÜZDE 60 DAHA HIZLI

Yeni akıllı saatin, eski seriye göre yüzde 60 daha hızlı olduğunu ve yüzde 30 daha hızlı GPU'ya sahip olduğu açıklandı.

EN GENİŞ EKRANLI APPLE SAAT

Daha önceki modele kıyasla büyük ve ince çerçevelerden oluşan Apple Watch Series 9 Apple'ın en geniş ekranlı akıllı saati olarak tescillendi.

18 SAATLİK PİL ÖMRÜ

18 saatlik tüm gün pil ömrü sunan Apple Watch Series 9, artık Siri isteklerini direkt olarak saat içerisinde işleyecek. Bu sayede kullanıcılar daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilecekler.

SERIES 8'DEN İKİ KAT DAHA NET EKRAN

Köşeden köşeye her zaman açık Retina ekrana sahip olan Apple Watch Series 9, Series 8'den iki kat daha fazla 2000 nit'e kadar parlaklık değeri sunuyor. Sinemalarda veya geceleri kullanmak için 1 nit parlaklığa kadar inebiliyor.

"DOUBLE TAP" ÖZELLİĞİ

Akıllı saatin bir diğer özelliği ise baş parmağınıza ve işaret parmağınıza dokunarak aktifleştirebileceğiniz "Double Tap" özelliği. Bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için kullanılan özellikle de Series 8'te bulunmayan bir özellik.

İşte saatin merakla beklenen fotoğrafları: