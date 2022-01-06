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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü

06.01.2022 18:12

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmelerle ilgili üye ülke liderleriyle görüştü.

Kazakistan'da halkın akaryakıt zammını protesto etmek için sokağa çıkmasının ardından ülkede karışıklık başladı. Olayların kısa sürede kontrol edilemez hale gelmesinden sonra ülke genelinde OHAL ilan edildi. Çıkan olaylarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralandığı açıklandı.

ERDOĞAN, TDT ÜYE ÜLKELERİYLE KAZAKİSTAN'I GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmelerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüşmesinde, Kazakistan'da yaşananları yakından takip ettiklerini, Kazakistan'la dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

TÜRK DEVLETLERİ KONSEYİ NEDİR?

Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan uluslararası örgüttür. Türk Konseyi olan anılan örgütün adı 2018'de Türk Keneşi oldu son olarak 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Teşkilat Türk devletleri arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacıyla kuruldu. Bunun yanında Teşkilat barış ve güvenliğin korunması ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi misyonlarını benimser.

Türk Devletleri Teşkilatı kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir. Ekim 2019'da Bakü'de gerçekleştirilen 7. Zirve sırasında Özbekistan, Konsey'e tam üye sıfatıyla katılırken Macaristan ise Eylül 2018'de, Türkmenistan ise Kasım 2021'de gözlemci statüsünü aldı. Teşkilatın temel belgeleri 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi'dir.

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimser. Türk Devletleri Teşkilatı bayrağında üye ülkelere ait semboller bulunur. Rengini Kazakistan bayrağından, ortasındaki güneşi Kırgızistan bayrağından, hilali Türk bayrağından, 8 köşeli yıldızı ise Azerbaycan bayrağından alır.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! TDT ülkeleriyle Kazakistan'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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