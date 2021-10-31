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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı

31.10.2021 13:09

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında merakla beklenen görüşme başladı. İki liderin konu başlıkları arasında F-35'ler ve Türkiye'nin savunma alanındaki adımları var. Görüşmenin yaklaşık 20 dakika sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında G-20 Zirvesi kapsamında Roma'da gerçekleştirilen görüşme başladı. Türkiye ve ABD arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle tüm dünyanın merakla beklediği görüşmede kritik konu başlıkları var. İki liderin başta Türkiye'nin savunma ihtiyaçları olmak üzere F-35'ler ve F-16 konusunu görüşmesi bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de masaya yatırılacağı belirtiliyor.

ÖNCEKİ GÜN DUYURULDU

Erdoğan ve Biden önceki gün zirvenin karşılama töreninde kısa süreli sohbet gerçekleştirmişti. Ayakta bir süre sohbet eden Biden ve Erdoğan'ın neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin olacağını iletti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'in görüşeceğinin duyurulmasının ardından hangi konuların gündemde olduğu da merak ediliyordu. Buna göre Erdoğan ve Biden'in masaya yatıracağı konular arasında F- 35'ler ve Türkiye'nin savunma araçları alımı var. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de görüşülmesi bekleniyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmenin ne kadar süreceğine ilişkin de bilgiler paylaşıldı. İki liderin yaklaşık 20 dakika görüşmesi bekleniyor. İki lider, kritik görüşme öncesinde de gazetecilere poz verdi.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı - Son Dakika
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