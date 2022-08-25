Son dakika! Erdoğan'dan Rusya'nın harekat restine yanıt: Bize parmak sallayanların samimiyetsiz ifadelerini dikkate almıyoruz - Son Dakika
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Son dakika! Erdoğan'dan Rusya'nın harekat restine yanıt: Bize parmak sallayanların samimiyetsiz ifadelerini dikkate almıyoruz

25.08.2022 15:44
Son dakika! Erdoğan'dan Rusya'nın harekat restine yanıt: Bize parmak sallayanların samimiyetsiz ifadelerini dikkate almıyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin olası Suriye harekatı için "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" restinde bulunan Rusya'ya tepki gösterdi. Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözlerine "Bize parmak sallayanların samimiyetsiz ifadelerini dikkate almıyoruz. Operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesiyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'nin olası Suriye harekatına ilişkin "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" restine de karşılık verdi.

"BU SAMİMİYETSİZ İFADELERİ ASLA DİKKATE ALMIYORUZ"

Sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve güvenlik görevlilerimize başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 km derinliğinde bir koridor ile güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekât düzenleyip bize sakın ha deyip parmak sallayanların riyakârlıklarının farkındayız, bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ HEM DE HER YERE GELEBİLİRİZ"

Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi, bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız, kimsenin toprağında, birliğinde beraberliğinde gözümüz yok. Biz kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, Türkiye'nin bu ilkeli ve adil mücadelesine söz söyleme hakkı yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları ise şu şekilde;

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Son Dakika Dünya Son dakika! Erdoğan'dan Rusya'nın harekat restine yanıt: Bize parmak sallayanların samimiyetsiz ifadelerini dikkate almıyoruz - Son Dakika


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