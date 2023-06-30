Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak - Son Dakika
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Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak

30.06.2023 17:30

Son dakika: Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak.

Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesiyle başlayan kaos dinmiyor. Zaman zaman polisler çatışmalara dönüşen protestolar nedeniyle sokakların yangın yerine döndüğü Fransa'da ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvayların çalışamaması kararı alındı. Olayları yatıştırmak için masada OHAL dahil pek çok önlemin olduğu ifade ediliyor.

GÖZALTI SAYISI 875'E YÜKSELDİ

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açılmış 17 yaşındaki sürücü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı. Şimdiye kadar 875'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda yüzlerce araç ve kamu binası kundaklandı.

Son Dakika: Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak

SAAT 21'00'DAN SONRA OTOBÜS TRAMVAYLAR ÇALIŞMAYACAK

Protestolar Fransa'nın pek çok kentine ve hatta Belçika'ya sıçrarken İçişleri Bakanlığı da olayları yatıştırmak için yoğun çaba sarf ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvay seferleri durdurulacak.

Son Dakika: Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak

"DAHA FAZLA POLİSİ SOKAĞA İNDİRECEĞİZ"

Dünyaca ünlü mağazaları yağmalayan, meclisi ve ATM'leri ateşe veren göstericilerden 875'i gözaltına alınırken, tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak

"ÇOCUKLARINIZI SOKAKLARDAN ÇEKİN"

Gencin öldürülmesinin suistimal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Macron, reşit olmayanların ailelerine seslenerek "Çocuklarınızı sokaklardan çekin" dedi. Macron ayrıca, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

Son Dakika: Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak

BAŞBAKAN BORNE DA ULUSAL BASINA KONUŞTU

Öte yandan Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına konuşan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız" diye konuştu. Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

Son Dakika: Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak

PROTESTOLAR SONRASI OHAL SİNYALİ

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı. Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.

CLAMART VE 3 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Protestolarda şu ana kadar 200'e yakın kişi gözaltına alınırken, hükümet bir karar daha aldı. Çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur- Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

YORUMLAR (2)
  • Şbn Şbn: Daha şiddetlisini daha geniş çaplı eylemlerin yapılmasını diliyorum Cevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
  • yasef kurt: Amin başka ülkeleri karıştır olmuyor hep öyle birazda sen karis fransa 3 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fransa'daki olaylar sonrası ülke genelinde saat 21.00'dan itibaren otobüs ve tramvaylar çalışmayacak - Son Dakika
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