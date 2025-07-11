Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni

Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni
11.07.2025 17:50
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te işlenen soykırımda katledilen 7 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen defin törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te işlenen soykırımda katledilen 7 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen defin törenine katıldı.

Sırp güçleri tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 7 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Bosna Hersek devlet yetkilileri, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı.

Tören öncesi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla birçok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan ile ülke temsilci tarafından anıt merkezine çiçek bırakıldı.

Törende, cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç de kurbanların cenaze namazını kıldırdı. Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 7 soykırım kurbanın cenazesi, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş da kurban yakınlarıyla buluşarak, taziyelerini iletti ve sohbet etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurtulmuş "Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit olan ve aradan geçen 30 yılın ardından kimlikleri tespit edilen 7 Boşnak şehidimizi, cuma namazına müteakip Potoçari Şehitliği'nde dualarla Hakk'a uğurladık. Aziz hatıralarını yaşatmak, onlar adına hakikat ve adalet mücadelesini sürdürmek üzerimize düşen manevi bir sorumluluktur. Rabbim şehadetlerini kabul, mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükseldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Srebrenitsa Soykırımı Anma Töreni - Son Dakika

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