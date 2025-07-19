Suriye Cumhurbaşkanı'ndan Azınlık Koruma Vurgusu - Son Dakika
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Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı'ndan Azınlık Koruma Vurgusu

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Suriye Cumhurbaşkanı\'ndan Azınlık Koruma Vurgusu
19.07.2025 18:09
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Suriye Cumhurbaşkanı\'ndan Azınlık Koruma Vurgusu
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Ahmed Şara, Suriye'deki tüm azınlıkları koruma taahhüdünü yineleyerek durumu kontrol altına aldıklarını belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes çağrılarına rağmen yaşanan şiddetli çatışmaların devam ettiği ve güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandığı Süveyda'daki son durumla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"KAOSUN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

Şara, Süveyda'da son dönemde yaşanan olayların ciddi bir kırılma noktası oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bu silahlı gruplar arasındaki yoğun çatışmalar, Suriye devletinin müdahalesiyle kontrol altına alınmasaydı tamamen kaosa sürüklenme riskiyle karşı karşıyaydı" dedi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI ÜLKEYİ TEHDİT EDEN TEHLİKELİ BİR EVREYE İTTİ"

Suriye devletinin tüm zorluklara rağmen durumu sakinleştirmeyi başardığını ifade eden Şara, "Ne var ki, İsrail'in güney bölgelerine ve Şam'daki devlet kurumlarına yönelik açık saldırıları, ülkeyi tehdit eden tehlikeli bir evreye itti. Bu gelişmelerin ardından, durumu yatıştırmak için Amerikan ve Arap arabuluculuk girişimleri devreye alındı" diye konuştu.

"DIŞ GÜÇLERE BEL BAĞLAMAK ÜLKENİN BİRLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAR"

Devletin bazı bölgelerden çekilmesiyle birlikte Süveyda'daki silahlı grupların, Bedevilere ve ailelerine karşı misilleme saldırılarına giriştiğini hatırlatan Şara, "Bu saldırılar sırasında insan hakları ihlalleri meydana geldi. Bunun üzerine diğer aşiretler, Süveyda'daki Bedevi ablukasını kırmak için harekete geçti" dedi.

Suriye'nin kurtarılmasından sonra devletin Süveyda'nın yanında yer aldığını, ancak bazı tarafların bu şehri ve ülkenin istikrarındaki rolünü zedeleyici davranışlar sergilediğini belirten Şara, "Dış güçlere bel bağlamak ve Süveyda'yı uluslararası çatışmalarda bir araç olarak kullanmak, Suriye halkının çıkarlarına hizmet etmez; tam tersine, krizi derinleştirir ve ülkenin birliğini tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.

ARAP AŞİRETLERİNE ÇAĞRI: ATEŞKESE UYUN, DEVLETE DESTEK VERİN

Tarih boyunca Bedevi Arap aşiretlerinin ülkenin birliğini ve istikrarını koruma konusunda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Şara, "Ancak bazı gruplar, yalnızca kendi çıkarlarını korumak için bu tehditlerle tek başlarına mücadele etmeye çalıştı. Bu tür yaklaşımlar, devletin yerini alamaz ve Suriye'nin güvenliğini sağlayabilecek yegane otorite devlettir. Devletin egemenliğini ve itibarını her alanda koruyabilecek tek güç de odur. Aşiretlere teşekkür ederken, ateşkese tam anlamıyla uymalarını ve devletin talimatlarına itaat etmelerini talep ediyoruz. Bu zor dönemde birlikteliği sağlamak ve tüm Suriye halkının geleceğini korumak için birlikte hareket etmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Bu süreçte üstlendikleri rol için ABD'ye teşekkür eden Şara, Türkiye, Arap ülkeleri, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin'in de kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. Şara, "Köklü bir geçmişe sahip Dürzi toplumu, küçük bir grubun bu toplumu temsil etmeyen davranışlarına kaymış olması nedeniyle toptan mahkum edilemez. Süveyda, hala Suriye devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Dürziler, Suriye'nin ulusal yapısının temel unsurlarından biridir" ifadelerini kullandı.

"SURİYE DEVLETİ, ÜLKEDEKİ TÜM AZINLIKLARI VE MEZHEPLERİ KORUMA TAAHHÜDÜNÜ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Son aylardaki gelişmelerin, Süveyda halkının tüm kesimleriyle devletin yanında durduğunu ve bölünme planlarını reddettiğini açıkça gösterdiğini ifade eden Şara, "Suriye devleti, ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünü sürdürmektedir ve hak ihlallerinde bulunan herkesin hesap vermesini sağlamaya kararlıdır. İhlaller, ister Süveyda'dan ister başka bölgelerden kaynaklansın, bunlardan uzak durduğumuzu açıkça ifade ediyor, adaletin sağlanmasının ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguluyoruz" dedi.

Şara, bu kritik dönemde sağduyunun ve bilgeliğin ön plana çıkması gerektiğini belirterek, "Suriye devletinin gücü, halkının birliğinden, bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin sağlamlığından ve ulusal çıkarlarının bütünlüğünden gelmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Süveyda, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Cumhurbaşkanı'ndan Azınlık Koruma Vurgusu - Son Dakika

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