Suriye\'de \'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor\' iddiası

Türkiye'nin yanı başında Suriye'de rejim askerleri ile muhalif gruplar arasında başlayan çatışma giderek büyüyor.Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girdi, İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Serakib, Halep'i başkent Şam'a bağlayan M5 karayolunun geçtiği bölge.
İdlib'de 2 gündür süren çatışmalarda rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Serakib ilçesinden çekildi. İlçenin kontrolü, rejim karşıtı silahlı gruplara geçti. Dün sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda rejim güçlerinin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün de Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köylerini kontrol altına aldı. Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 kara yolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 kara yolunun birleştiği noktada yer alıyor.
Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakip ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattı. Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Üç gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.
Rejim askerleri ve muhalifler arasındaki çatışmalar devam ederken birbiri ardına dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Bessam es Sabah, "Halep ve çevresine yapılan terörist saldırı, tamamen İsrail'in planlaması ve sponsorluğuyla gerçekleşti dedi. Al Arabiya'ya konuşan Lübnanlı Yetkili bir isim ise, "Suriye Ordusu, Halep'in bir çok mahallesini savaşmadan terk etti" ifadelerini kullandı. Muhaliflerin, Halep'e yönelik bir sonraki saldırı için çok sayıda birliği sevk ettiği öğrenildi.
Öte yandan Suriye'de Esed Rejim askerlerinin iletişim cihazlarının patlatıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyaya düştü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi güçleri öğle saatlerinde Halep Üniversitesine ait bir yurda roket saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci yaralandı.
Sabah saatlerinden bu yana Halep'in dış mahallerinde çatışmalar sürerken, Halep Üniversitesi öğrencileri ise yurtlarından ayrılarak otobüs terminaline akın etti. Terminalde araç bulunmaması sebebiyle birçok öğrenci kendi imkanlarıyla evlerine gitmenin yolunu arıyor. Rejimden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla da bilinen İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, "askeri danışman" olarak nitelendirilen Tuğgeneral Purhaşimi, Suriyeli muhaliflerin Halep yakınlarındaki saldırısında öldü. Haberde, Purhaşimi'nin askeri görevleri hakkında detay verilmedi. Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.
Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Öte yandan 3 gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası - Son Dakika
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