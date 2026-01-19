Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
19.01.2026 07:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
Haber Videosu

Terör örgütü PKK unsurlarının Suriye dışına çıkarılmasını ve YPG'nin fiilen sona erdirilmesini öngören anlaşmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 yıl önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Erdoğan, 26 Haziran 2015'te "Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'deki olaylar ile ilgili 11 sene önce Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATTI

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

16 Ocak akşamı saat 22.00'de başlatılan operasyonla iki bölgenin kontrolünü ele geçiren Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından güneyde terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Rakka kırsalına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Bu hamle üzerine YPG/SDG unsurları bölgeden geri çekildi.

Suriye'de tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI

Sahada çatışmalar sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kritik bir açıklamada bulundu. Şara, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu öngören bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

KONTROL SURİYE'YE GEÇECEK

Anlaşma kapsamında enerji kaynakları ve sınır kapılarının tamamının kontrolü de Suriye devlet birimlerine teslim edilecek. Tarihi anlaşma kapsamında Suriye'de tek ve merkezi yönetim hayata geçecek.

TERÖR DEVLETİ HAYALİ BİTTİ

Suriye'de oluşturulmak istenen terör devletinin kurulması ihtimali de resmen ortadan kaldırıyor.

Suriye'de tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

ERDOĞAN'IN MESAJI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Tüm bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 sene önce Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

Erdoğan, 2015'in Haziran ayında şu ifadeleri kullandı:

"6-7-8 Ekim'de Türkiye'nin pek çok yerinde olaylar çıkaranlar, şimdi utanmadan Türkiye'yi ateşe verme gayretindeler. Türkiye'yi terör örgütüyle zikredenlere sesleniyorum: Bombalardan kaçanlara kucak açanlara terörist deme hakkını siz nereden ediniyorsunuz? Türkiye, insani yardım yaparken terör örgütleriyle yan yana gelmiyor. Hiç kimse bizi Esed'le ve diğer terör örgütleriyle yan yana gösteremez. Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Yıllardır Suriye konusunda dik duruşunu bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye halkını yüzüstü bırakmadı, hiçbir zaman yaşananlara sırtına dönmedi. Baas rejiminin katliamlarından kaçan ve Türkiye'ye sığınan tüm Suriye vatandaşlarına kapılarını sonuna kadar açan Türkiye her koşulda Suriyeli vatandaşlara destek verdi. Bugün gelinen noktada Suriye'de gerçekleşen devrim birinci yılını tamamladı ve şu ana kadar Türkiye'den Suriye'ye kesin dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 600 bini buldu."

Suriye'de tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Hizb-i İslami Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor - Son Dakika

Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı

10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:14
Barcelona’nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
10:03
Afrika Uluslar Kupası finalinde IShowSpeed sürprizi
Afrika Uluslar Kupası finalinde IShowSpeed sürprizi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:10
Nereden nereye Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
08:55
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
08:48
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz
08:33
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar’ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
07:58
İstanbul karlar altında Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarı geldi
İstanbul karlar altında! Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi
07:38
Trump’ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
07:22
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
06:42
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
02:16
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 10:47:12. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.