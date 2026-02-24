Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz - Son Dakika
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

Tam Çin işkencesi! İstanbul\'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
24.02.2026 09:51  Güncelleme: 10:03
Tam Çin işkencesi! İstanbul\'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
İstanbul'da, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulunan kayıp Çinli iş insanı 38 yaşındaki Yong Wang'ın cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Wang'ın bir kadın aracılığıyla tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, toprağa dik şekilde gömülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki Çinli iş insanı Yong Wang'ın Arnavutköy'de toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Wang'ın bir kadın aracılığıyla tuzağa düşürüldüğü ve kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü belirlendi.

YEMEK BULUŞMASIYLA BAŞLADI

24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusu yapılan Wang'ın, Çin'den gelen kadın bir misafiriyle yemek için buluştuğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre Wang, kadını Bakırköy'deki otelden alarak Fatih Kapalıçarşı bölgesindeki bir restorana götürdü.

Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

Yemek sonrası restoran önünde, içinde 4 kişinin bulunduğu bir araç Wang'ın önünü kesti. Şüpheliler Wang'ı zorla araca bindirerek kaçırdı. O anlarda kadının sürekli telefonla mesajlaştığı ve kaçırma sırasında yere çömelerek olaydan habersiz gibi davrandığı tespit edildi.

Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

KADININ ÇETENİN ELEMANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, kadının Çin uyruklu Shuyang Lion olduğunu belirledi. Kadının 19 Ocak'ta İstanbul'a geldiği, Wang ile buluştuktan bir gün sonra Çin'e döndüğü tespit edildi. Soruşturmada, kadının planlı şekilde kurulan tuzakta rol aldığı değerlendirildi.

Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

CESET TARLADA DİK ŞEKİLDE BULUNDU

Kaçırılan iş insanına ait kiralık araç Arnavutköy'de terk edilmiş halde bulundu. GPS kayıtları aracın Baklalı köyünde şüpheli şekilde beklediğini gösterdi. Bölgede yapılan aramada Wang'ın cesedi sürülmüş bir tarlada dik şekilde gömülmüş halde bulundu. Ellerinin, ayaklarının ve ağzının bantlı olduğu, başında darp izi bulunduğu tespit edildi.

Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

DİRİ DİRİ GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Adli Tıp'ın ön raporunda, Wang'ın başına sert bir cisimle vurulduktan sonra bağlanarak gömüldüğü ve boğularak hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

KRİPTO VARLIKLARINI GASP ETMİŞLER

Soruşturmada cinayetin gasp amaçlı işlendiği, Wang'ın kripto varlık hesaplarında yüksek miktarda eksilme olduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı 4 şüphelinin Çin'den İstanbul'a geldiği ve cinayetin ardından Pekin'e döndüğü belirlendi.

Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

Soruşturma kapsamında 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.

Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz

