TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı ile Brüksel\'de Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brüksel'de, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.

Belçika Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Ukrayna arasındaki tarihi bağlara işaret ederek, Türkiye'nin hem dış politikadaki tutumu dolayısıyla hem de iki ülkenin tarihi bağları dolayısıyla Ukrayna'nın yanında yer aldığını söyledi. 2014'te Kırım'ın ilhakıyla başlayan süreçte Türkiye'nin, en yüksek perdeden Kırım'ın ilhakını tanımadığını, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu her platformda dile getirdiğini ifade eden Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde; Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin en temel kavramlar olduğunu, bundan taviz vermeden Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış masasına oturmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Reel şartların, bu savaşın artık sürdürülememesi gerektiğini gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, Batı dünyasının, kuvvetli sözleriyle Ukrayna'ya destek veriyor olmakla birlikte gerçekte maalesef aynı desteği sağlayamadığını vurguladı. 2022'de Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmanın neredeyse imzalanacak noktaya geldiğini ancak bazı ülkelerin bu barışı istemediği için savaşın sürdürüldüğünü anımsatan Kurtulmuş, Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunarak; adil, kalıcı, onurlu bir barışın sağlanabilmesinin mümkün olduğunu düşündüklerini belirtti.

Ukrayna ve Rusya'nın, doğrudan görüşmelerle aralarındaki meselelerin daha kolay çözülebilmesine zemin hazırlamaları gerektiğinin de altını çizen Kurtulmuş, Türkiye olarak her türlü arabuluculuğu yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Bu süreçte kimin gerçekten dost, kimin dost gibi görünen ama Ukrayna'nın yanında yeterince yer almayan ülkelerin olduğunun görüldüğünü söyleyen Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte Ukrayna'nın dost olarak görülen ülkelerle, doğru projelerle çalışmasının kendisine çok büyük katkısının olacağını vurguladı.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ise yeniden TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş'u tebrik ederek, Brüksel'de yeniden bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kurtulmuş ile Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik önemli bir destek verdiğini belirten Stefanchuk, ayrıca Rusya ile yürütülen müzakere süreçlerinde Türkiye'nin verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. Stefanchuk, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Kiev'e davet ederek, Ukrayna Meclisi'ne ve halkına hitap etmesini istedi.

Ukrayna Meclisi ve TBMM'nin farklı alanlardaki iş birliğini de önemsediklerini dile getiren Stefanchuk, ayrıca Kurtulmuş'u kasım ayında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne de davet etti.