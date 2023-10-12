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TBMM'den ortak bildiri: Filistin ve İsrail'i kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz - Son Dakika

TBMM'den ortak bildiri: Filistin ve İsrail'i kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz

Son Güncelleme: 12.10.2023 21:52

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, "Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz. Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 6. gününde devam ederken, TBMM Genel Kurulu'nda tüm siyasi partilerin imzasıyla ortak bir bildiri yayımlandı. Ortak bildiride, " Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GRUBU BULUNAN TÜM SİYASİ PARTİLERİN İMZASI VAR

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

"TÜM TARAFLARI İTİDALE VE AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

TBMM ortak bildirisinde; "Gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurmaması için tüm tarafları barış-güvenlik-istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklıselime davet ediyoruz. Gazze'de hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor, Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Filistin, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya TBMM'den ortak bildiri: Filistin ve İsrail'i kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM'den ortak bildiri: Filistin ve İsrail'i kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz - Son Dakika
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