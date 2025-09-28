Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz
28.09.2025 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye ilişkin "Bence çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı. Bizim istediğimiz şeyler, onların istediği şeyler konusunda. Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz. Bence bu her iki ülke için de harika bir şey" dedi. Öte yandan Trump "Türkiye ile F-35'ler konusunda kolayca anlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir dizi başkanlık kararnamesine imza attığı programda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Orta Doğu'daki tüm üst düzey liderlerle görüşmeler yaptığını söyleyen Trump, " Gazze'de çok ama çok kötü olan durumun son bulması için çalışıyoruz. Bunun olabileceğini düşünüyoruz. Belki çok yakında gerçekleşebilir. Rehinelerin geri dönmesini istiyoruz, cenazelerin geri gelmesini istiyoruz. O bölgede barış olmasını istiyoruz. Bu yüzden çok iyi görüşmeler yaptık" dedi.

"ERDOĞAN İLE HARİKA BİR TOPLANTIMIZ OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine de değinen Trump, "Bugün burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve harika bir toplantımız oldu. Bence çok farklı konularda sonuçlar aldığımız bir toplantıydı. Bizim istediğimiz şeyler, onların istediği şeyler konusunda" dedi. Trump, "Türkiye tarafı ile ve onların çok saygıdeğer Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir görüşme yaptık. Zaman geçirdik, öğle yemeği yedik ve birçok iyi tartışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ TİKTOK'UN DEVRİNİ ONAYLADI

Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok'un Amerikalı ve uluslararası şirketlere devrinin tamamlanmak üzere olduğunu ve Çin tarafının anlaşmayı kabul ettiğini duyuran Trump, "Başkan Xi ile konuştum, çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Ona ne yaptığımızı söyledim o da devam edilmesi için onay verdi. Devlet Başkanı Xi'ye büyük saygı duyuyorum ve bu anlaşmayı onaylamış olmasından çok memnun oldum. Çünkü bu işin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için Çin'in desteği ve onayına ihtiyacımız vardı" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise TikTok'u satın alacak şirketin değerinin yaklaşık 14 milyar dolar olacağını açıkladı. Beyaz Saray'da Başkan Trump ile birlikte yaptığı açıklamada TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi olmaktan çıkacağına vurgu yapan Vance, "TikTok artık yabancı hükümetler tarafından ABD'lilere karşı bir propaganda silahı olarak kullanılamayacak" dedi. Programda Trump, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının Amerikalı ve uluslararası şirketlere satışının şartlarına ve satışın olmaması halinde uygulamanın ABD'de yasaklanmasına ilişkin bir başkanlık kararnamesine de imza attı.

"GAZZE'DE BİR ANLAŞMAYA VE BELKİ DE BARIŞA VARMAYA OLDUKÇA YAKINIZ"

Bugün ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü yineleyen Trump, "Orta Doğu'daki tüm liderlerle konuştuk, hepsi harika insanlar. Gazze konusunda bir anlaşmaya ve belki de barışa varmaya oldukça yakınız. Bu da bölgede, yaklaşık iki bin yıl sonra bir ilk olacak" dedi.

"ERDOĞAN İLE OLANLARI DUYDUĞUNUZDA ÇOK ETKİLENECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye tekrar değinen Trump, "Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz. Bence bu her iki ülke için de harika bir şey" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin Rus gazı almasını durdurmasını doğrudan talep etmediğini belirten Trump, Türkiye'nin bu hususta birçok seçeneği olduğu için Rus gazı alımını durduracağına inandığını kaydetti. Trump, "Fakat bunu yapamayacak kimdir biliyor musunuz? Macaristan. Macaristan, denize kıyısı olmayan bir ülke, dünyanın her yanından gemilerin yanaşabileceği güzel bir okyanusları yok. Tek bir boru hatları var" dedi. Slovakya'nın da aynı durumda olduğunu söyleyen Trump, "Adeta bir boru hattıyla evlenmiş gibi bir durumdalar. İnsanların çıkıp onları suçlamasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE F-35'LER KONUSUNDA KOLAYCA ANLAŞABİLİRİZ"

Trump, "Türkiye, birçok seçeneğe sahip. Erdoğan harika bir Cumhurbaşkanı, çok zeki bir adam ve doğru olanı yapacaktır. Askeri teçhizat alımıyla ilgili çok iyi bir görüşmemiz oldu" dedi. Türkiye'ye F-35 satışı konusunda bir anlaşmanın söz konusu olup olmadığı yönünde bir soruya Trump, "Kolayca anlaşabiliriz, belki bunu yaparız, evet. Tabi bu, onun da bizim için bir şey yapmasına bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

"BU BİZİM SAVAŞIMIZ OLSAYDI BİR HAFTADA BİTERDİ"

Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarını Rusya'dan geri alma ihtimaline ilişkin bir soruya Trump, "Şansları var çünkü Rusya'ya bakıyorum, Rusya'nın ne yaptığına bakıyorum. Rusya'nın ve Başkan Putin'in yaptıklarından hiç memnun değilim. Hoşnut değilim. Hiçbir sebep olmadan insanları öldürüyor ve çok kötü gidiyorlar. Her şeylerini ortaya koymalarına rağmen çok kötü gidiyorlar. Ekonomileri berbat durumda. Her yeri bombalıyorlar fakat çok az toprak kazanıyorlar. Hatta bazı yerleri kaybediyorlar. Bu savaş, Rusya'nın itibarına çok zarar verdi. Bu savaş bitmiş olmalıydı. Eğer bu, bizim savaşımız olsaydı, bir haftada bitirirdik. Ama şimdi dördüncü yıla giriyorlar. Dört yıldır savaşıyorlar. Son bir ayda aldıkları şeylere bakın, neredeyse hiçbir şey" dedi.

"İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına ilişkin bir soruya Trump, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak" dedi.

Bu konuyu Netanyahu ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruya Trump, "Evet. Fakat buna izin vermiyorum. Konuşsam da konuşmasam da öyle. Konuştum. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesini izin vermiyorum. Artık yeter. Durma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Leman Dergisi’ndeki karikatür davasında 4 kişi tahliye edildi Leman Dergisi'ndeki karikatür davasında 4 kişi tahliye edildi
Fenerbahçe’nin rekoru tehlikede Fenerbahçe'nin rekoru tehlikede
Otomobil traktör römorkuna çarptı Bilanço ağır Otomobil traktör römorkuna çarptı! Bilanço ağır
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi
İnanılmaz maç Mourinho öldü öldü dirildi İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi
Rusya’da gizemli ölümler Putin’e peş peşe büyük şok Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle
Masterchef’te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay’ın akıbeti belli oldu Masterchef'te Mehmet şef ile kavga eden Çağatay'ın akıbeti belli oldu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan petrol akışı yeniden başladı Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

09:09
Kışlıkları çıkarın Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek
Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek
08:57
Trump’ın Erdoğan’a yaptığı “yakıt“ çağrısı sonrası Rusya’dan art arda açıklamalar
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar
07:50
Erdoğan’ın başdanışmanı açıkladı İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım
Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım
02:49
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
23:13
İsrail’e bir darbe de Eurivision’dan Oylama çağrısı yapıldı
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı
22:55
İşte gazetecinin Nejat İşler’e kafa attığı an
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
22:27
Bakan Fidan’dan açıklamalar İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
21:22
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
20:57
Arda Güler’in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
Arda Güler'in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
19:12
Doğalgaz faturası şoku Gelen ücret dudak uçuklattı
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı
17:56
Güllü’nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu
15:39
Sisi’den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 09:33:56. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.