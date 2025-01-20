Trump\'ın yemin töreni teknoloji milyarderlerini bir araya getirdi

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Görevi resmen devralan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine eski ABD başkanlarından, teknoloji milyarderlerine çok sayıda isim katıldı.

FİRST LADY HEM CİDDİ HEM DE ŞIK BİR GÖRÜNTÜ VERDİ

First Lady Melania Trump, yemin törenine stilinin tüm ayırt edici özelliklerini taşıyan bir kıyafetle katıldı. Keskin çizgiler, sivri topuklu ayakkabılar ve şapka vurgusuyla aynı anda hem ciddi hem de şık görünüyordu.

ESKİ FİRST LADY MAVİYİ TERCİH ETTİ

Eski First Lady Jill Biden, koyu eflatun tonlarındaki kıyafetiyle mavi renkli giyim çizgisine tutarlı bir görüntü verdi. Mavi, Biden ailesini sembolize eden renkleri ve son dört yıllık yönetimi temsil ediyor. Jill Biden, 2021'de eşinin yemin töreninde özel tasarım Swarovski kristalleriyle işlenmiş bir mavi bir ceket giymişti. Tasarımcısının bundan sonra satışlarını beş katına çıkardığı bildirilmişti. Biden çifti, Amerikan rüyasıyla eşanlamlı olarak görülen, Ralph Lauren'den giyinmişti.

IVANKA TRUMP'IN TERCİHİ NEW LOOK'TAN YANA

Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump, Melania Trump'ın resmi görünümlü renk paletine uyumlu olarak, zümrüt yeşili etek takım elbisesini aynı renkli şapkasıyla kombin yapmıştı. Belden oturtmalı ceketin altında görece kabarık eteği, lüks markası Dior'un İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra modada yeni bir dönemi başlatan göz alıcı New Look'undan ilham alıyordu.

ESKİ BAŞKANLAR VE TEKNOLOJİ MİLYARLARI DA TÖRENDEYDİ

Eski ABD başkanlarından Trump'ın yörüngesindeki teknoloji milyarderlerine çok sayıda önemli isim sabah saatlerinden itibaren yemin töreni etkinliklerine katıldı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple CEO'su Tim Cook ve Google CEO'Su Sundar Pichai törende görüntülenen isimler arasındaydı. Bu isimlerin çoğu, Trump'a ilk döneminde iklim değişikliği ve göç gibi konularda eleştiriler yöneltmişlerdi.

Medya patronu Rupert Murdoch, FIFA başkanı Gianni Infantino ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Trump'ın yemin töreninden önce St Jonh's kilisesinde yapılan ayinde görüntülendi. Bazı teknoloji milyarderleri ise Trump'ın yemin töreninin özel davetlileri arasındaydı. Bunlar arasında yakın danışmanı SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk da vardı.

ABD'deki yasağın etkileriyle boğuşan TikTok'un CEO'su Shou Zi Chou'nun yanı sıra OpenAI'den Sam Altman ve Uber'den Dara Khosrowshahi'nin de törene katılan isimler arasındaydı.