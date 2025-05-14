Trump,Şara\'dan Suriye\'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu gezisinin ikinci gününde Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara ile bir araya geldi. Bu görüşme, ABD ile Suriye arasında 25 yıldır gerçekleşmeyen ilk resmi buluşma oldu.

Trump, Suriye'ye 50 yıl önce uygulanan "ekonomiyi felç eden" yaptırımları kaldıracağı sözünü verdi. Ancak bunun karşılığında el-Şara'dan, ülkesindeki yabancı teröristleri sınır dışı etmesini ve ABD'nin IŞİD terör örgütüne karşı mücadelesine destek olmasını istedi.

Trump'a göre, yaptırımların kaldırılması Suriye'ye "yeniden büyük bir ülke olma şansı" verecek. Özellikle Esad ailesinin yüz yıla yakın süren acımasız yönetiminden sonra bu adım önemli görülüyor.

Suriye'nin eski lideri Beşar Esad, Aralık ayında el-Şara liderliğindeki isyancıların düzenlediği hızlı saldırı sonrasında ülkeden kaçmış ve böylece 24 yıllık Esad rejimi sona ermişti.

Ancak el-Şara'nın ABD ile sorunlu bir geçmişi bulunuyor. Eskiden Ebu Muhammed el-Colani adıyla tanınan el-Şara, bir dönem El-Kaide'ye katılmış ve ABD'ye karşı savaşmıştı. Irak'ta yakalandıktan sonra ABD tarafından yıllarca hapiste tutulmuştu. ABD hükümeti bir zamanlar onun yerini bildirene 10 milyon dolar ödül bile vadetmişti. El-Şara, Irak'ta hâlâ terör suçlarından aranıyor.

Trump'ın Suriye ziyareti, Suudi Arabistan'la imzaladığı dev anlaşmadan bir gün sonra gerçekleşti. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Trump Suudi Arabistan'a 142 milyar dolarlık silah satışı yapacak. Bu satış, Trump'ın Riyad'a inişinin ardından imzalanan toplam 600 milyar dolarlık büyük anlaşmanın bir parçası.

Trump ayrıca İran'ı sert bir dille uyardı: "İran ya nükleer silah geliştirmekten vazgeçip barışı ve ticari ilişkileri seçecek ya da savaşa hazırlanacak." Eğer İran uzatılan zeytin dalını reddederse, ABD'nin İran'a karşı "maksimum baskı" uygulayacağını ve "İran ihracatını sıfıra indireceğini" söyledi.

ABD-Suudi anlaşması, enerji, madencilik, uzay ve spor alanlarını da kapsıyor. Trump'la birlikte SpaceX'in sahibi Elon Musk, BlackRock ve Nvidia gibi dev şirketlerin üst düzey yöneticileri de Ortadoğu'ya geldi.

Trump, Suudi Arabistan'ın fiili lideri Prens Muhammed bin Selman tarafından kraliyet töreniyle karşılandı. Bu, Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk resmi devlet ziyareti. 2016'da da ilk devlet ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı.

Trump, Ortadoğu'daki görüşmelerinde İran'ın nükleer programı, İsrail'in Gazze'deki savaşı ve petrol fiyatları konularını ele alacak. Ayrıca Körfez ülkelerinden ABD'ye yeni yatırımlar çekmeye çalışacak.

Başkan Trump, Perşembe günü Türkiye'ye giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir yüz yüze görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini de açıkladı.