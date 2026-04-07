Trump'tan İran'a Tehditler - Son Dakika
BBC

Trump'tan İran'a Tehditler

Trump\'tan İran\'a Tehditler
07.04.2026 19:37
Trump, İran'ı tehdit ederken, İran yönetimi de karşılık verdi. Gerilim tırmanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'ı tehdit etti ve "Bu gece bir medeniyet, geri dönüşü olmayan bir şekilde ölecek" dedi.

Bunu istemediğini fakat bunun muhtemelen gerçekleşeceğini savunan Trump, İran'da "tam ve bütün bir rejim değişikliği" gerçekleştiğini de ifade etti.

İktidara gelen "farklı, zeki ve daha az radikal zihinlerin" farklı bir çözümü mümkün kılabileceğini öne sürdü:

"Belki de devrimci bir mükemmellikte bir şeyler olur, KİM BİLİR?"

Trump, paylaşımını "47 yıllık şantaj, yolsuzluk ve ölüm bu gece sonlanıyor. Tanrı yüce İran halkını kutsasın!" sözleriyle bitirdi.

İran yönetiminden de tehdide tehditle karşılık verildi.

Devrim Muhafızları, ABD'nin "kırmızı çizgileri aşması durumunda" yanıtlarının "bölgenin ötesine geçeceği" uyarısını yaptı.

Macaristan'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de ABD'nin İran'daki "temel askeri hedeflerine ulaştığını", bundan sonra savaşın nasıl biteceğine İran'ın karar vereceğini söyledi.

"İki yol var. Birinde İranlılar normal bir ülke olmaya karar verir, terörizmi finanse etmez, dünyanın ticaret sistemine dahil olurlar.

"İranlılar masaya gelmezse... O zaman İran'daki ekonomik durum çok çok kötü olmaya devam edecek."

ABD Başkanı, İran'a Çarşamba günü TSİ 03:00'e kadar Hürmüz Boğazı'nı açması için mühlet vermişti.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan bir ABD'li yetkili, İran'ın Hark adasındaki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlattıklarını söyledi.

ABD bu adayı Mart'ta da hedef almış, Başkan Trump adadaki askeri hedeflerin "tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Söz konusu ada, İran'ın petrol ihracatı için kilit öneme sahip.

ABD'nin İran'a önerdiği anlaşma metninin 6 Nisan'da Tahran tarafından reddedilmesi, İran'ın önerdiği maddelerin de ABD tarafından kabul görmemesi üzerine ABD yönetimi İran'a tehditlerini artırdı.

Son gelişmeler neler?

Analiz: İran taviz verme havasında değil

Frank Gardner, BBC Güvenlik Muhabiri

İran tehditlere ve ültimatomlara, nadiren bazılarının umduğu şekilde yanıt verir.

Dünyanın en güçlü ordularının ikisi tarafından bir aydan uzun süren yıkıcı hava saldırılarına rağmen hayatta kalmayı başaran İslam Cumhuriyeti, taviz verme havasında değil.

Acı çekiyorlar, buna hiç şüphe yok ama kısmen şehadet kültürleri sayesinde acı eşikleri Batı uluslarınınkinden çok daha yüksek.

Donald Trump "İran'ı taş devrine dönene kadar bombalama" tehdidinin Tahran'ı korkutacağını ve Hürmüz Boğazı'nı açacaklarını umuyor.

Ama bu İran'ın elindeki en güçlü kart ve bu savaş nihai olarak bitmeden bundan vazgeçmeyeceklerdir.

Buna ek olarak İsrail'in Hizbullah'a karşı savaşının da sonlanmasını talep ediyorlar.

Öte yandan İran, Salı gecesi ABD hangi altyapı tesislerini hedef alırsa, Körfez ülkelerinde eşdeğer tesisleri hedef alacaklarını da duyurdu.

Bu yüzden Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirleri ve muhtemelen Katar da Trump'ın saldırılarına kendilerini benzer bir şekilde hazırlıyordur.

Kaynak: BBC

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Tehditler - Son Dakika

BBC
