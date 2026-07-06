Trump\'tan Meloni\'ye Şok Saldırı

Geçen ay İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile atışma yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi diplomatik çalışmalarla ilişkileri onarma umudunu boşa çıkaran yeni bir paylaşım yaptı.

Pazar günü sosyal medya platformu Truth Social'da, geçen ayki G7 zirvesi sırasında Meloni'nin kendisine hayranlıkla bakar gibi göründüğü bir fotoğrafı paylaşan Trump, mesaj olarak "Uzaklaştırma emri gerekiyor" yazdı.

İtalya basını, son haftalarda ilişkileri onarmak için diplomatik çaba yürütüldüğünü, NATO zirvesinin arefesinde gelen bu yeni çıkışın "iyiye işaret olmadığını" vurguluyor.

15-17 Haziran'da Fransa'da yapılan G7 zirvesi sonrası Trump, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çekilmek için "yalvardığını" söylemiş, "Yapmazdım ama acıdım" demişti.

Kısa süre öncesine kadar ABD yönetiminin Avrupa'daki en yakın müttefiklerinden biri görülen, "Trump'a fısıldayan lider" diye anılan İtalya Başbakanı'na yönelik bu ifadeler yankı uyandırmıştı.

Başbakan Meloni, karşı atağa geçerek Trump'ın sözlerini "tamamen uydurma" diye yalanlamış, "Ben de İtalya da asla yalvarmayız" diye tepki göstermişti.

Siyasi duruşları, seçmen kitlesi yakın olarak değerlendirilen iki liderin arası, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası açılmaya başladı.

Trump, Meloni'ye "İran savaşına destek vermediği", İtalya'daki üslerin ABD savaş uçaklarınca kullanımına izin vermediği gerekçesiyle basın ve sosyal medya yoluyla tepki gösterdi.

ABD Başkanı'nın Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo'ya yönelik eleştirileri ve Meloni'nin Papa'yı savunması da çatışmanın dozunu yükseltti.

Geçen ayki G7 zirvesi sonrası yaşanan atışmanın ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, planlanan ABD ziyaretini iptal etti.

Büyükelçi 'ilişkiler normal' demişti

Öte yandan ilişkileri onarmak için diplomatik çalışmalar da yürütülüyordu. ABD'nin İtalya'daki temsilciliklerinde yapılan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına İtalya hükümetinden çok sayıda temsilci katıldı.

ABD'nin Roma Büyükelçisi Tilman Fertitta da burada, "İtalya ve ABD arasındaki ilişkiler bugün gördüğüm en yüksek seviyede... Trump ile Başbakan (Meloni) arasında uzun süredir devam eden bir ilişki olduğunu biliyorum. Liderler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olur. Ama bence, İtalyan hükümetiyle her şey normal" dedi.

Bu gelişme basında "Hot dog ve hamburgerler arasında İtalya-ABD barışı sağlandı mı?" gibi başlıklarla haber oldu. Ancak haberlerde, durumun gerçekten "normal" olup olmadığının Ankara'daki NATO zirvesinde Meloni ile Trump karşı karşıya geldiğinde anlaşılacağı da vurgulanıyordu.

Trump'ın zirveye saatler kala yaptığı yeni paylaşım bu nedenle "bomba" gibi ifadelerle yorumlandı.

Il Mattino gazetesi "Ankara öncesi Trump'tan Meloni'ye şok saldırı" başlığını attı.

Gazete, Trump'ın İtalya saatiyle Pazar akşamı geç saatte yaptığı paylaşımı, "Bom. İtalya'da akşam geç saatlerde "bomba" patladı. Truth üzerinden yeni, son derece şiddetli bir saldırı" diye yorumladı ve şöyle devam etti:

"Bu kez Donald Trump, Giorgia Meloni'yi hedef almak için, İtalyan başbakanının ABD başkanına "hayranlıkla" baktığı bir görseli kullandı. Görsele, tokat gibi tınlayan bir ifade eşlik ediyor: "Uzaklaştırma emri gerekiyor." Bu çağrı, sanki uzak tutulması gereken bir sapıkmış gibi, başbakana karşı hipotetik bir önlem alınmasını gerektiriyor."

'Zirve için deprem etkisi'

La Stampa gazetesi de "Ankara zirvesinin arifesinde gerilim artıyor" dedikten sonra şunları yazdı:

"'Uzaklaştırma emri gerekli.' Donald Trump'ın bu üç kelimesi ve bir fotoğrafı, 7 Temmuz'da Ankara'da başlayacak NATO zirvesi için deprem etkisi yaratmaya yetti. Açılış yemeğine neredeyse 48 saat kalmışken, tam da Başbakanlık Sarayı'nın rahat bir nefes aldığı anda, Truth platformunda yapılan yeni bir paylaşım, Giorgia Meloni'ye -ve diğer Avrupalı liderlere de- Türkiye'nin her şeyden önce iş adamı (Trump) için bir başka sahne olacağını açıkça ortaya koydu."

L'Unita' gazetesi de Trump'ın hamlesi için, "Salı günü öğleden sonra Ankara'da başlaması planlanan NATO zirvesi için kesinlikle iyiye işaret değil" dedi. Gazete, Ankara'daki zirvede, ittifaka üye ülkelerin "NATO'nun çöküşünü önlemek için bir anlaşmaya varmak zorunda olduklarını" yazdı.

Düne kadar iyimserlerdi

İtalya basını, Roma yönetiminin Trump'ın son çıkışına kadar zirveyle ilgili iyimser göründüğünü vurguladı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto henüz bir gün önce Ankara'daki zirve için, "Her şeyin yolunda gideceği şekilde tasarlandı" demişti.

Bakan, ABD ile ikili ilişkilerin "mükemmel" devam ettiğini söylemiş ve Trump için "kendine özgü bir siyaset yapma, müttefiklerine baskı yapma biçimi var. Müttefikleriyle etkileşim kurma ve onların tepki vermesini sağlama biçimi bu" demişti.

Trump'ın son çıkışı sonrası bu kez Başbakan Meloni'den ilk saatlerde bir tepki gelmemesi dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise "Transatlantik ilişkilerin bireysel açıklamalardan çok daha öteye gittiğine inanıyoruz. Stratejik bir ortak olan ABD'nin dostuyuz; Avrupa ile birlikte Batı'nın en önemli parçasıdır; bizi ilgilendiren de budur" dedi.

Savunma Bakanı Crosetto da "İnsanlar gelip geçer ancak müttefiklerle ilişkiler devam etmelidir… Önemli olan, ABD gibi kilit bir müttefikle ilişkileri sürdürmektir" dedi.

Muhalefetteki Eylem partisinin lideri, Senatör Carlo Calenda ise sosyal medyada "Trump aşağılık, beş para etmez bir zorba. Başbakanla tam dayanışma içindeyim" diye yazdı.

İtalya basını, Roma yönetiminin Trump'ın son çıkışına kadar zirveyle ilgili iyimser göründüğünü vurguladı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto henüz bir gün önce Ankara'daki zirve için, "Her şeyin yolunda gideceği şekilde tasarlandı" demişti.

Bakan, ABD ile ikili ilişkilerin "mükemmel" devam ettiğini söylemiş ve Trump için "kendine özgü bir siyaset yapma, müttefiklerine baskı yapma biçimi var. Müttefikleriyle etkileşim kurma ve onların tepki vermesini sağlama biçimi bu" demişti.

Trump'ın son çıkışı sonrası bu kez Başbakan Meloni'den ilk saatlerde bir tepki gelmemesi dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise "Transatlantik ilişkilerin bireysel açıklamalardan çok daha öteye gittiğine inanıyoruz. Stratejik bir ortak olan ABD'nin dostuyuz; Avrupa ile birlikte Batı'nın en önemli parçasıdır; bizi ilgilendiren de budur" dedi.

Savunma Bakanı Crosetto da "İnsanlar gelip geçer ancak müttefiklerle ilişkiler devam etmelidir… Önemli olan, ABD gibi kilit bir müttefikle ilişkileri sürdürmektir" dedi.

Muhalefetteki Eylem partisinin lideri, Senatör Carlo Calenda ise sosyal medyada "Trump aşağılık, beş para etmez bir zorba. Başbakanla tam dayanışma içindeyim" diye yazdı.