Trump\'tan Putin\'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik yıllardır süren saldırıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da üçüncü kez bir araya geldi. Trump ve Netanyahu akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu.
İki lider üst düzey yardımcılarıyla birlikte Beyaz Saray'daki Mavi Salon'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelerek İran'a yönelik operasyonları kutladı ve Gazze'deki çatışmaları durdurmak için 60 günlük ateşkes önerisini ilerletme çabalarını ele aldı.
ABD Başkanı Trump, "Gazze'de barış yolundayız. Çok umutluyuz. Hamas da ateşkes istiyor. İsrail-Hamas ateşkesine engel yok. İşler gayet iyi ilerliyor" dedi.
Trump, İsrail ve İran arasında 13 Haziran Cuma gecesi İsrail'in, Tahran'a saldırılarıyla başlayan "12 gün" savaşına ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.
Trump, "Umarım İran'a bir saldırı daha düzenlemek zorunda kalmayız. Nükleer tümörler ortadan kalktı." dedi.
Orta Doğu'da her şeyin durulacağını düşündüklerini belirten Trump, "İran görüşmelerini planladık. İran bizimle görüşmek istiyor. Bence barış yapmak istiyorlar ve ben de buna varım. Görüşme gelecek hafta gerçekleşebilir" diyerek konuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması için ABD ile birlikte çalıştıklarını söyledi.
Başbakan Netanyahu, "Filistinliler, Gazze'de kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Burası bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli." dedi.
Netanyahu, "Her zaman söylediğimiz şeyi, Filistinlilere daha iyi bir gelecek verme isteğimizi gerçekleştirmeye çalışacak ülkeler bulmak için ABD ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz ve sanırım birkaç ülke bulmaya yakınız. Yine de Filistinliler seçme özgürlüğüne sahip olmalıdır." şeklinde konuştu.
Netanyahu, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme hakkına sahip olması gerektiğini savunurken, güvenlik gibi bazı yetkilerin ise İsrail'in kontrolünde kalması gerektiğini belirtti.
Trump, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a Şubat ayında yaptığı ziyarette, ABD'nin Gazze'yi "devralacağını" ve "sahipleneceğini" ve oradaki Filistinlilerin "başka ülkelere gideceğini" ilan etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon görüşmesinde Putin'in, Ukrayna'daki hedeflerinden geri adım atmayacağını ve ülkesinin savaşın nedenlerini ortadan kaldırma amacından vazgeçmeyeceğini söylemesine değinen Trump, Putin'den hiç memnun olmadığını ve Ukrayna'daki savaşı durdurmak istediğini söyledi.
Trump, "Putin'den hiç memnun değilim. Hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin durmayı tercih etmedi. Putin beni üzüyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Trump, "Ukrayna'ya silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar" diyerek Biden'dan sonra ilk kez Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah desteği yapacağını açıkladı.
Trump, sadece geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 7 bin kişinin öldürüldüğünüsöyledi.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?