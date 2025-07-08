Trump\'tan Putin\'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik yıllardır süren saldırıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da üçüncü kez bir araya geldi. Trump ve Netanyahu akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu.

İki lider üst düzey yardımcılarıyla birlikte Beyaz Saray'daki Mavi Salon'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelerek İran'a yönelik operasyonları kutladı ve Gazze'deki çatışmaları durdurmak için 60 günlük ateşkes önerisini ilerletme çabalarını ele aldı.

"GAZZE'DE BARIŞ YOLUNDAYIZ"

ABD Başkanı Trump, "Gazze'de barış yolundayız. Çok umutluyuz. Hamas da ateşkes istiyor. İsrail-Hamas ateşkesine engel yok. İşler gayet iyi ilerliyor" dedi.

"UMARIM İRAN'A BİR SALDIRI DAHA DÜZENLEMEK ZORUNDA KALMAYIZ"

Trump, İsrail ve İran arasında 13 Haziran Cuma gecesi İsrail'in, Tahran'a saldırılarıyla başlayan "12 gün" savaşına ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.

Trump, "Umarım İran'a bir saldırı daha düzenlemek zorunda kalmayız. Nükleer tümörler ortadan kalktı." dedi.

"İRAN BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Orta Doğu'da her şeyin durulacağını düşündüklerini belirten Trump, "İran görüşmelerini planladık. İran bizimle görüşmek istiyor. Bence barış yapmak istiyorlar ve ben de buna varım. Görüşme gelecek hafta gerçekleşebilir" diyerek konuştu.

"FİLİSTİNLİLERİN İÇİN ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması için ABD ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Netanyahu, "Filistinliler, Gazze'de kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Burası bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli." dedi.

Netanyahu, "Her zaman söylediğimiz şeyi, Filistinlilere daha iyi bir gelecek verme isteğimizi gerçekleştirmeye çalışacak ülkeler bulmak için ABD ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz ve sanırım birkaç ülke bulmaya yakınız. Yine de Filistinliler seçme özgürlüğüne sahip olmalıdır." şeklinde konuştu.

"GÜVENLİK KONTROLÜNÜN İSRAİL'DE KALMASI GEREKİYOR"

Netanyahu, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetme hakkına sahip olması gerektiğini savunurken, güvenlik gibi bazı yetkilerin ise İsrail'in kontrolünde kalması gerektiğini belirtti.

Trump, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a Şubat ayında yaptığı ziyarette, ABD'nin Gazze'yi "devralacağını" ve "sahipleneceğini" ve oradaki Filistinlilerin "başka ülkelere gideceğini" ilan etmişti.

'PUTİN'DEN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon görüşmesinde Putin'in, Ukrayna'daki hedeflerinden geri adım atmayacağını ve ülkesinin savaşın nedenlerini ortadan kaldırma amacından vazgeçmeyeceğini söylemesine değinen Trump, Putin'den hiç memnun olmadığını ve Ukrayna'daki savaşı durdurmak istediğini söyledi.

Trump, "Putin'den hiç memnun değilim. Hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin durmayı tercih etmedi. Putin beni üzüyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA SİLAH GÖNDERECEĞİZ"

Başkan Trump, "Ukrayna'ya silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar" diyerek Biden'dan sonra ilk kez Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah desteği yapacağını açıkladı.

Trump, sadece geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 7 bin kişinin öldürüldüğünüsöyledi.