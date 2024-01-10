Jeffrey Epstein\'in \'pedofili adası\' skandalında Türkiye bağlantısı ortaya çıktı

Cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturduğu 'pedofili adası' skandalında yeni iddialar gündeme geldi. Epstein'ın pilotu Nadya Marçinko Türkiye'den kız çocuklarının ABD'ye kaçırıldığını itiraf ederken, 1999 depreminin ardından bölgeye gelen eski ABD Başkanı Clinton'ın ülkesine dönüşünün ardından bazı çocukların ortadan kaybolduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

ÇÖMEZ: 2006 YILINDA İNANILMAZ BİR İSTİHBARAT ALDIM

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından paylaştığı video ve belgelerle korkunç iddiayı doğrular bir açıklamada bulundu. Çömez paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Epstein'in gerçeklerinin ortaya çıktığı 2006 yılında inanılmaz bir istihbarat aldım. Dünyaca ünlü jet sosyete yatlarıyla Türkiye'ye geliyor ve buradan çocukların kaçırılmasına ve çocuk pornografisine, çocuk istismarına dönük çok ağır suçlar işleniyordu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez.

"ÇOCUK İSTİSMARI ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİK"

Bununla ilgili bir çalışma yaptım ve bu çalışmayı bir dosya halinde zamanın İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'ya ulaştırdım. Ciddiye aldı ve üzerinde çalıştı. Ve önemli bir şebeke, suç örgütü, bu yapılara hizmet eden bir organize suç örgütü bu sayede çökertildi.

"BAKAN YERLİKAYA'YA KAYBOLAN ÇOCUKLARI SORDUM"

Çocuk istismarı çok ağır bir suç, bir insanlık suçu ve dünyayı tehdit eden çok önemli bir risk. Hepimizin bu konuda son derece duyarlı olması gerekiyor. 2002 yılından bu zamana kadar Türkiye'de kaybolan çocuklar, bulunamayan çocuklar, Türk çocukları, bu ülkeye iltica ederek gelmiş yabancıların çocukları, illere göre dağılımları ve tüm bunlara dair istatistiki bilgileri İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya sordum. 16 yıl önce yaşanmış bu vahim olayı, benim bizatihi takip ettiğim ve Meclis gündemine taşıdığım bu olayı sizlerle paylaşmamın çok önemli olacağını düşündüm."

Konuyla ilgili Meclis tutanakları.

Epstein dosyasındaki Türkiye'den çocukların kaçırıldığına yönelik soru.