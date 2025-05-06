Türk Doktor Öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Duruşması Bugün - Son Dakika
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Türk Doktor Öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Duruşması Bugün

Türk Doktor Öğrencisi Rümeysa Öztürk\'ün Duruşması Bugün

Rümeysa Öztürk'ün hangi eyalette yargılanacağına dair duruşma, Vermont'ta bu gün gerçekleştirilecek.

06.05.2025 06:30
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ABD'de 25 Mart'ta gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün hangi eyalette yargılanacağına dair duruşma bugün görülecek.

ABD'nin doğusundaki Massachusetts eyaletinde gözaltına alınan Öztürk, burada ilgili tesislerde yer olmadığı gerekçesiyle önce komşu Vermont eyaletine, ardından da 1.600 kilometre güneydeki Louisiana'da bulunan bir göçmen gözaltı tesisine götürülmüştü.

Öztürk'ün avukatları, yargılanma sürecine Vermont eyaletinde devam edilmesi için talepte bulundu.

Vermont'tan bir hakim de bu yönde karar verdi.

Ancak temyiz mahkemesi, ABD hükümetinin itirazı sonrası Öztürk'ün Vermont'a nakliyle ilgili geçici durdurma kararı aldı.

Mahkeme, üç hakimden oluşan bir panelin konuyu değerlendirmesi için 6 Mayıs'ta duruşma düzenlenmesine hükmetti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Öztürk'ün hukuk ekibinin şu açıklamasını paylaştı:

"Rümeysa Öztürk hiçbir zaman gözaltına alınmamalı ve tutuklanmamalıydı, nokta. Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi'nde onu savunmaya hazırız ve serbest bırakılana kadar mücadele etmeyi bırakmayacağız."

Vize davası ne zaman?

Öztürk'ün vizesi ile ilgili hukuki süreç de devam ediyor.

Vizenin iptaliyle ilgili ilk duruşma 16 Nisan'da Louisiana'daki göçmenlik mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini 1 Mayıs'a erteledi.

Türkiye'nin Houston Konsolosu Ahmet Akıntı, haber ajanslarına yaptığı açıklamada bu duruşmanın bir kez daha, bu kez 20 Mayıs'a ertelendiğini söyledi.

Akıntı, Öztürk ile telefonda ve yüz yüze görüştüğünü, ailesi ile de temas halinde olduklarını ekledi.

Dışişleri Bakanlığı da 19 Nisan'da yaptığı açıklamada Öztürk'ün sürecinin yakın takip edildiği belirtildi.

"Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'Hüküm giydiği suç yok, hakları ihlal edildi'

Rümeysa Öztürk'ü 22 Nisan'da Louisiana'da ziyaret eden Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, BBC'ye verdiği röportajda tutuklu öğrencinin ruh halinin iyi olduğunu söyledi.

Massachusetts eyaletini temsil eden Demokrat Parti üyesi Pressley, "İlk tanışmamızda üzerimde bıraktığı izlenim şefkatli ve iyi biri olduğu yönünde" diye konuştu ve şunları kaydetti:

"Hatta görüşmemizin büyük kısmında kendi hakkında [konuşmak yerine], onunla birlikte tutuklu bulunan kadınları savundu."

Öztürk, Louisiana'nın Basile kentindeki bir ICE tesisinde tutuluyor ve burada 20'den fazla mahkumla aynı hücrede kalıyor.

ABD'de kaçak göçmen operasyonlarını ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yürütüyor.

Pressley, Öztürk'ün hiçbir suçtan hüküm giymediğini ve gözaltı ve tutukluluk sürecinde anayasal haklarından mahrum bırakıldığını söyledi:

"Tek sözde suç, Filistin halkının insanlığını merkeze alan bir görüş yazısında imzası olması. Bu ifade özgürlüğünün ihlalidir."

Öztürk'ün gözaltına alınmasını "kaçırılma" olarak niteleyen temsilci, Donald Trump yönetiminin üniversite öğrencilerine yönelik politikasını sert dille eleştirdi:

"İnsanlar sırf hasmane bir yönetimin karşısında oldukları için ailelerinden, topluluklarından, toplumdan uzaklaştırılıyor.

"Bunlar muhalif sesleri susturmaya çalışan bir diktatörün yapacağı faaliyetler."

Ne olmuştu?

Boston'daki Tufts Üniversitesi'nde çocuk gelişimi üzerine doktora yapan 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta evinden çıkıp iftara giderken maskeli ICE ajanları tarafından gözaltına alındı.

Fullbirght bursiyeri olan Öztürk, ABD'li yetkililer tarafından " Hamas'ı desteklemek" ile suçlandı.

ABD'de gündem olan Öztürk'ün gözaltı görüntüleriyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk dahil 300 kadar öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

Hamas, ABD'de terör örgütü kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında Time dergisine verdiği röportajda ABD Adalet Bakanlığı'na Öztürk'ün Hamas'ı desteklediğine dair kanıtları kamuoyuyla paylaşması talimatı vereceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bununla hiçbir sorunum olmaz. Buna bakacağım, ancak spesifik olarak bu olaydan haberim yok."

Öztürk'ün hukuk ekibiyse, hükümet yetkililerinin iddialarını destekleyecek kanıt sunmadıklarını söylüyor.

Avukatlar, Öztürk'ün Tufts Daily adlı yayında üniversitenin İsrail'e yönelik politikalarını eleştiren bir yazısda imzası bulunduğu için gözaltına alındığını savunuyor.

Söz konusu yazıda İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları "soykırım" olarak tarif ediliyor ve üniversiteden İsrail ile bağlantılı kurumlarla ilişiğini kesmesi talep ediliyor.

İsrail'in son Gazze operasyonu Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırının ardından başlamıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Türk Doktor Öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Duruşması Bugün - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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