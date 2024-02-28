Türklerin AB\'ye sığınma başvuruları rekora koştu! İlk 3\'e girdik

Dünya

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 2023 yılında yüzde 82'lik artışla 101 bin başvuruya ulaştı.Türkler; Suriyeli ve Afganlardan sonra üçüncü sırada yer alırken Türk vatandaşlarının yarıdan fazlası Almanya'dan sığınma talep etti.

AVRUPA ÜLKELERİNE SIĞINMA TALEBİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı (EUAA), 2023 yılına ilişkin "Sığınma Trendi" raporunu açıkladı. Rapora göre, Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvuruları, geçen yıl büyük ölçüde artış gösterdi. Yaklaşık 1 milyon 57 bin kişi AB ülkelerinden sığınma talep etti.

EN FAZLA BAŞVURU ALMANYA'YA

Geçen yıl kasım ayında yapılan 118 bin başvuru, mülteci krizinin doruğa ulaştığı 2015 yılı ekim ayındaki 123 bin sığınma başvurusuna yaklaştı. Geçen yıl yapılan sığınma başvuruları, 2022 yılına göre yüzde 18 oranında arttı. Almanya, yaklaşık 335 bin iltica başvurusu ile ilk sırada yer alırken, Fransa'ya 167 bin, İspanya'ya 162 bin, İtalya'ya da 136 bin kişi sığınma talebinde bulundu.

SURİYELİ VE AFGANLARDAN SONRA TÜRKLER

Rapora göre, Suriyeliler ve Afganlar, Avrupa ülkelerine en fazla sığınma başvurusu yapan grup olmaya devam etti. EUAA verilerine göre, sığınma başvuruları konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, "yeni bir trend olarak yüzde 82 artışla" en büyük üçüncü grubu oluşturdu.

Türk vatandaşlarının yaptığı başvurular özellikle geçen kasımda artış gösterdi ve o ay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Suriyelilerin ardından en fazla sığınma talep eden ikinci grup oldu.

Geçen yıl Avrupa ülkelerine iltica talebinde bulunan yaklaşık 101 bin Türk vatandaşının yüzde 60'ı Almanya'yı tercih etti. Ancak sığınma başvurularındaki artışa rağmen, iltica talebi reddedilen Türk vatandaşlarının sayısı da son 4 yılda istikrarlı biçimde artıyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA DAHA AZ SIĞINMA HAKKI TANINIYOR

Bir başka deyişle, AB ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına daha az sığınma hakkı tanıyor. Avrupa ülkeleri, 2019 yılında sığınma talep eden Türk vatandaşlarının yüzde 54'üne olumlu yanıt verirken, geçen yıl başvuranların sadece yüzde 25'inin sığınma talebi kabul edildi.

Rapora göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve bunu takip eden Gazze'deki savaş, AB ülkeleri tarafından devlet olarak tanınmayan Filistinli halkın yerinden edilmesine yol açtı.

Kesin olmayan verilere göre daha fazla Filistinli AB ülkelerine sığınma başvurusunda bulundu. Nijeryalı, Gürcü ve Afganların yaptığı başvuru sayısı 2022'ye kıyasla 2023'te önemli ölçüde azaldı.

AB Sınır Güvenliği Kurumu'na (Frontex) göre, 2023'te yasa dışı sınır geçişi, 2016 yılından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Ukraynalılar, Rusya ile yaşanan savaşın ardından Avrupa'da en yüksek koruma hakkı olan ülke vatandaşları oldu. Suriyelilerin başvurularının kabul oranı yüksek seyretmeye devam etti.