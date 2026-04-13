Türkiye'nin İlk Yurt Dışı Derin Deniz Sondajı Başladı
Türkiye'nin İlk Yurt Dışı Derin Deniz Sondajı Başladı

13.04.2026 00:00
Çağrı Bey Sondaj Gemisi, Somalia'da CURAD-1 kuyusunda derin deniz sondajına yola çıktı.

TÜRKİYE'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali'de gerçekleştirecek Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin, Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket ettiği bildirildi.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali'de gerçekleştirecek olan Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi, Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti. Yarın öğle saatlerinde kuyunun bulunduğu lokasyona ulaşması planlanan Çağrı Bey, konumlanma işleminin ardından kuyuya ilişkin test faaliyetlerine başlayacak. Testlerin ardından da sondaj çalışmasına geçilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Somali'de büyük bir coşkuyla karşıladığımız Çağrı Bey sondaj gemimiz Mogadişu Limanı'ndan demir alarak görev yeri Curad-1 kuyusuna doğru yola çıktı. İnşallah tarihimizin ilk yurt dışı derin deniz sondajına Bismillah diyerek başlayacağız. Çağrı Bey'i umutla bekleyen yüreklerin duasından aldığımız güçle sömürünün değil, kardeşliğin destanını yazmak; iki kardeş ülkenin ortak refahını inşa etmek ve enerjideki gücümüze güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Enerji filosunun yeni derin deniz sondaj gemilerinden Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarına başlıyor.

53 GÜNÜN ARDINDAN SOMALİ'YE VARDI

Çağrı Bey, Somali'deki sondaj çalışmaları için 15 Şubat 2026'da Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye doğru seyrine başladı. 53 günlük seyir süresi sonunda Somali'ye ulaşan gemi, geçen 10 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da iştirak ettiği törenle Mogadişu Limanı'nda karşılandı.

LİMANDAN AYRILDI

Limanda malzeme ve yakıt ikmali gibi son hazırlıkları gerçekleştirilen Çağrı Bey, Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti. Çağrı Bey'in bu yolculuğunda, enerji filosundan Altan, Korkut, Sancar destek gemileri de yanında bulunuyor. Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e eşlik ediyor.

KONUMLANMA VE TEST AŞAMASI

Çağrı Bey'in, yarın öğle saatlerinde 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması planlanıyor. Geminin, CURAD-1 kuyusuna varmasının ardından öncelikle konumlanma işlemi gerçekleştirilecek. Daha sonra da kuyuya ilişkin çeşitli test faaliyetlerine başlanacak.

7 BİN 500 METRE DERİNLİKTE SONDAJ

Test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ise sondaj aşamasına geçilecek. Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak. CURAD-1 kuyusunun, söz konusu 7 bin 500 derinlik ile dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor. Ayrıca, Çağrı Bey'in yürüteceği sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacak. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun 6 ila 9 ay arasında tamamlanması planlanıyor.

İKİ KARDEŞ ÜLKENİN ORTAK REFAHI

Kaynak: DHA

Denizcilik, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

