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Türkiye, Paraguay ile Kritik Maça Çıkıyor

Türkiye, Paraguay ile Kritik Maça Çıkıyor
19.06.2026 13:40
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay ile hayati bir maça çıkacak.

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

ABD'de San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 06.00'da başlayacak.

Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçlarında Türkiye Avustralya'ya 2-0, Paraguay da ev sahiplerinden ABD'ye 4-1 yenilmişti.

Türkiye-Paraguay karşılaşması iki takım için de hayati önem taşıyor.

Maçı kazanan takım, tur atlama yolunda önemli bir adım atacak, beraberlik ise iki takımın da işini çok zorlaştıracak.

D Grubu'nda Türkiye-Paraguay maçı öncesi ABD ve Avustralya TSİ 22.00'da Seattle'da karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmayı kazanan takım Dünya Kupası'nda tur atlamayı garantileyecek.

Kırk sekiz takımın mücadele ettiği turnuvada 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takımla, en iyi sekiz grup üçüncüsü son 32 turuna kalacak.

Montella: 'Türkiye'yi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Buradayız, mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

Dünya Kupası'na devam etmek için kazanmak istediklerini belirten Montella, "Türkiye'deki herkesi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Montella ayrıca kendisine ve takıma güvendiğini, Türkiye'yi mevcut seviyeye bu oyuncuların getirdiğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü, Paraguay için, "Gol atma konusunda çok iyi ve çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri çok iyi. Ciddi saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro ise düzenlediği basın toplantısında, 4-1 kaybettikleri ABD maçında çok üzüldüklerini söyledi.

Gustavo Alfaro, "ABD maçı gururumuzu incitti ama oyuncularıma yüzde 100 güveniyorum. Onların ne şekilde tepki verdiğini görüyorum" dedi.

Alfaro, Türkiye ile oynayacakları karşılaşma için, "Farklı bir maç olacak. Avustralya Türkiye'ye karşı mükemmel bir maç oynadı, biz de rakibimiz karşısına mükemmel olarak çıkacağız" diye konuştu ve ekledi:

"Çok zor zamanlardan geçtik. 16 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, sonuç elde etmek için buradayız. Eğer elde edemezsek buradan öğrendiklerimizle bir sonraki Dünya Kupası'na gelmeye çalışacağız."

Kenan Yıldız'ın bu kez ilk 11'de olması bekleniyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın, Paraguay maçında, Avustralya maçında bekleneni veremeyen Türkiye'nin kadrosunda bazı değişiklikler yapacak.

Avustralya maçında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Kenan Yıldız'ın Paraguay karşısında bu kez ilk 11'de olması bekleniyor.

Montella'nın, Avustralya maçında şans vermediği Can Uzun'u bu kez oynatıp oynatmayacağı da merak konusu.

Bu maçta 85. dakikada oyuna giren Deniz Gül de Paraguay maçında daha uzun süre şans bulabilir.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Paraguay'da ise Ramón Sosa ve Gustavo Caballero'nun sakatlıkları sürüyor.

Teknik Direktör Gustavo Alfaro, ABD maçında sonradan oyuna giren ve iyi bir performans göstererekl takımı adına tek golü atan Maurício Magalhães Prado'ya bu kez ilk 11'de şans verebilir.

Türkiye'nin grup maçlarında son rakibi ABD olacak

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda maçlar 26 Haziran'da tamamlanacak.

Son grup maçlarında TSİ 03.00'da Türkiye ev sahiplerinden ABD'yle Los Angeles'ta, Avustralya ve Paraguay da San Francisco'da karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları 28 Haziran'da, son 16 turu maçları 4 Temmuz'da başlayacak.

Çeyrek final maçları 9-10-11-12 Temmuz'da, yarı final maçları ise 14 ve 15 Temmuz'da oynanacak.

2026 Dünya Kupası, 19 Temmuz'da ABD'nin New York/New Jersey bölgesindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçı ile sahibini bulacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Türkiye, Paraguay ile Kritik Maça Çıkıyor - Son Dakika

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