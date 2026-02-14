Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler - Son Dakika
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

14.02.2026 12:05
İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu iki kadının öldürülmesine ilişkin konuşan müşteki avukatı Cevat Bozkurt, "23'ü ile 24'ü gecesi Sayyora Hanım katlediliyor, cesedi parçalara ayrılıp farklı konteynerlere atılıyor. Zanlılar valizi boşaltıp eve dönüyor ve Sayyora Hanım'ın telefonundan Durdona Hanım'a mesaj atarak onu da eve çağırıyor" diyerek cinayetlerdeki çarpıcı detayları paylaştı.

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürülmesine ilişkin tutuklanan ve cinayeti işledikleri Ümraniye'deki evde Özbekistan uyruklu Sayyora Ergashaliyeva'yı da (32) öldürdükleri ortaya çıkan Özbekistan uyruklu D.A.U.T. ve G.A.K'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, polislerce adliyeye götürüldü. Nöbetçi hakimlik iki şüphelinin "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

2 çocuk annesi Sayyora Ergashaliyeva'nın Özbekistan'da yaşayan ailesi, 23 Ocak'tan sonra kızlarından haber alamamaları üzerine Türkiye'deki Özbek Kadın Hakları Derneği'ne ulaştı. Dernek Başkanı Azade İslamova ve Derneğin Avukatları Ezgi Ekin Arslan ile Cevat Bozkurt'un aileyle görüşmesi ve Durdona Khokimova'nın öldüğü evde bulunduğu şüphesi üzerine aileye yapabilecekleri hakkında bilgi verildi. Sonrasında ise 5 Şubat'ta Türkiye'ye gelen aile ile 6 Şubat'ta savcılığa başvuru yapıldı. Durdona Khokimova cinayeti ve genç kadından haber alınamaması üzerine derinleştirilen soruşmada genç kadının da vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.

Durdona Khakımova -Sayyora Ergashaliyeva

2. CİNAYETİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN AVUKATLAR KONUŞTU

Ümraniye'deki dehşet evinde 2'nci cinayetin ortaya çıkmasını sağlayan kayıp başvurusunu yapan avukatlar Ezgi Ekin Arslan ve Cevat Bozkurt yaşananları anlattı.

Cevat Bozkurt

Avukatlar, "Aynı valiz, bu valizde 2 cesedin taşınmış olması, ceset için emniyet araştırma yapıyor, 400 bin tona yakın bir çöp ayrıştırma gerçekleştirilmiş. Zanlıların tanışması 15-20 gün arasında, 15 günlük tanışıklıkla 2 kadını katledebileceklerine pek ihtimal vermiyoruz. 22 Ocak'ta Sayyora, Özbekistan'dan bir arkadaşını arıyor, 'Mutlu değilim, bilet alın, döneceğim' diyor. Sonra fail, bu arkadaşı arıyor, 'Kalmaya devam edecek' diyor, sonra da acı olay. Başvurularımız olana kadar 2'inci kadının varlığından haberdar değiller. Bu faillerle başka kadınlar irtibat kurdu mu, kayıp vakaları var mı, araştırılmasını istiyoruz. Belki de başka kadın cinayetleri de açığa çıkacak" ifadelerini kullandı.

Ezgi Ekin Arslan

"5 DAKİKA GEÇ KALINSAYDI CESEDİN BULUNMAMA İHTİMALİ VARDI"

"Aile 5'nde geldi, 6'sında da gerekli işlemleri yapmak için savcılığa suç duyurusunda ve kayıp ihbarında bulunduk" diyerek sözlerine başlayan avukat Cevat Bozkurt, "Biz ihbarda bulunduktan sonra araştırmalara başlandı. Önce elbette kayıp olarak aranıyordu sonra şüpheliler ifadeye alındı, sorgularında maalesef ki Sayyora Hanım'ı katlettiklerini itiraf ettiler. Duyduğumuz bilgiler; önce 23'ü ile 24'ü gecesi Sayyora Hanım katlediliyor, sonra zanlılar tarafından cesedi parçalara ayrılıyor. Cesedin bir kısmı bulundukları ikametin yakınındaki bir çöp konteynerıne, kalan kısmı ise Fatih ilçesinde bir konteynere atılıyor. Sonra bu götürdükleri valizi boşattıktan sonra valizle eve geri dönüyorlar. Sayyora Hanım'dan Durdona Hanım'a mesaj atarak gelmesini sağlıyorlar. Aldığımız duyuma göre Durdona Hanım'ın cesedini toplayıcının bulmasından yaklaşık 5 dakika sonra, eğer 5 dakika daha geç kalsaydı Durdona Hanım'ın da cesedinin bulunamama ihtimali vardı. Zira arkasından çöp kamyonu geldiğinin bilgisi var. Emniyet bunu duyar duymaz toplamaları durduruyor. Valizin içinde çöp konteynerinde başka cesede ait bir parça bulamadıkları için olayın sadece bir cinayet vakası olduğunu düşünüyorlar. Bizim başvurularımız olana kadar herhangi bir 2'inci kadının varlığından haberdar değiller. Daha sonra sorguda ortaya çıktığı için soruşturmayı derinleştirdiler" diye konuştu.

"İLK CİNAYETTEN 2 GÜN SONRA AİLESİ ULAŞTI"

Durdona Khokimova cinayetinden sonra ailenin kendilerine ulaştığını aktaran Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Azade İslamova, "2 gün sonra ailesi bana ulaştı, Kızımız kayıp, kızımız da orada olabilir' gibi tahminlerde bulundular. Gerekeni söyledik, onlar oradan kayıp müracaatında bulunurken biz buradan pasaport bilgileriyle asliyeden avukatlarımızla birlikte kızımızın dosyada ekli mi diye araştırmak istedik ama gizlilik kararı olduğu için haber olmadığını söylediler. Ailesinden buraya gelmesini rica ettik, bu işlemi sizsiz yapamayacağız. Aile çok çok ağır bir süreçte. Hem psikoloji hem hukuki destek veriyoruz. Bir günde 2 cinayet olması bizi de artık çok korkuttu. Sadece istekleri; Özbekistan'a nasıl gedeceğiz bir bedeni olsaydı, ulaşamadan gitmeyeceğiz, bekleyeceğiz, bulunmasını istiyoruz' diye bekliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

