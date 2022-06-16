Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz? - Son Dakika
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Viyana Belediye Başkanı'nın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu: Biz Türk kolonisi miyiz?

16.06.2022 12:46

Viyana Belediye Başkanı'nın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafta Avusturya bayrağının olmaması büyük kriz yarattı. Ülke basını, fotoğraflarda Avusturya bayrağının olmamasını, "Ludwig, protokol tuzağına düştü. Biz Türk kolonisi miyiz?" sözleriyle eleştirdi.

İstanbul'da geçen hafta yapılan Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısına katılan Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig'in (SPÖ) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması, ülkede krize neden oldu.

NEDEN BAYRAK OLMADIĞINI SORGULUYORLAR

Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı sırasında çekilen fotoğrafta iki Türk bayrağının bulunması ve Avusturya bayrağının olmaması gündem yarattı. Ludwig'in kendini aşağılattığı ya da protokol tuzağına düştüğü yorumları yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

- Biz Türk kolonisi miyiz?

- Nerede Avusturya bayrağı?

- O yoksa en azından belediyenin amblemi nerede?

- Fotoğrafta iki Türk görüyorsunuz. Biri Erdoğan, diğeri de Viyana'dan Ludwig

Viyana Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu

"BU GÖRÜŞMEYE KATILMASI YANLIŞTI"

Sözcü'de yer alan habere göre; Viyana'da ayrıca Michael Ludwig'in Erdoğan'la fotoğraf çekilirken, gururlu şekilde poz veriyor olması da eleştiriliyor. eXXpress gazetesi, "Ludwig aslında, Erdoğan'la Ukrayna savaşı üzerine felsefe yapmaya gitmişti" ifadesini kullandı. Gazete, böyle bir görüşmenin anlamsızlığını ve gereksizliğini ve temsil yetkisi olmayan birinin bu şekilde protokol açısından yanlış yorumlanacak görüşmelere katılmasının yanlışlığını vurguladı.

Viyana Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu

TÜRK KÖKENLİLERİN OYLARI İÇİN Mİ YAPILDI?

Bazı gazeteler de, Viyana'daki Türk kökenlilerin oyları için gitmiş olabileceğini ancak buna gerek olmadığını, çünkü Türk kökenli seçmenlerin zaten SPÖ'yü seçtiğini yazdı. Viyana Anakent Belediye Başkanı Ludwig ise eleştirilerden sonra, "Görüşme bir tesadüftü" açıklaması yaptı.

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