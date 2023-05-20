Yabancı basından olay manşet: Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yabancı basından olay manşet: Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık

21.05.2023 00:19

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkan sonuç Batı medyasında da geniş yankı uyandırırken, en dikkat çekici yorum ABD'li Foreign Policy dergisinden geldi. İkinci tura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde girmesiyle alakalı olarak Foreign Policy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık" diye yazdı. Alman basını, "Batı Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?" diye sordu. Financial Times ise, "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığını attı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 50+1'i yakalayan aday çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan isimler oldu.

"HEPİMİZ YANILDIK"

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Batı medyasında da geniş yer buldu. ABD'li Foreign Policy dergisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık" dedi. İngiliz merkezli yayın organı BBC ise "Türk seçmeni bir hafta sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğinde, sonuçlar dünya çapında dalgalar yaratacak." ifadelerini kullandı.

"İLK TURU LİDERLİKLE TAMAMLADI"

Erdoğan'ın ilk turu rakibinin tersine çevirmesi zor bir liderlikle tamamladığını belirten BBC, AB'nin eski dış politika şefi Barones Ashton'un sözlerine haberde yer verdi. Türkiye'de yaşananların küresel etkisi olduğunu söyleyen Ashton, "Ukrayna işgalinden bu yana Türkiye, değerli bir diplomatik aracı olarak konumunu sağlamlaştırdı. Savaşan ülkeler arasındaki görüşmeleri kolaylaştırdı ancak gerçek atılımı tahıl anlaşması ile yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi'ye kadar herkesle iletişim kanallarını açık tutuyor" başlığını attı.

"ERDOĞAN'IN BAŞARISI MUHALEFETİ SERSEMLETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki başarısının muhalefeti sersemlettiğini iddia eden CNBC, "Doğu ve Batı'nın coğrafi kavşağında oturan Türkiye yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ülke yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuğuyla çok önemli bir rol oynadı." diye yazdı.

"MUHALEFET MİLLİYETÇİ KARTINI OYNUYOR"

Financial Times, "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığı ile seçimlere geniş yer ayırırken, Alman basını Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken analizler kaleme aldı. Tagesspiegel gazetesi "Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?" başlıklı haberinde Kılıçdaroğlu'nun mülteci karşıtı bir kampanya başlattığına dikkat çekti. Haberde şu ifadeler yer aldı: "İlk turda kalp işaretleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye için kampanya yürütenCHP'nin adayı, şimdi mültecilere yönelik sert sözler kullanıyor. Batı'da birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun bizi hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını merak ediyor."

"ARTIK KALPLER VE YUMUŞAK SÖYLEMLER YOK"

"Artık kalpler ve yumuşak söylemler yok" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan Alman Zeit gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy toplayabilmek için sağcı sloganlar attığını belirtti.

"ALIŞILMADIK DERECEDE SERT BİR ÜSLUP"

Fransız basını da Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için mülteciler konusunda sesini yükselttiğini belirtti. Le Figaro gazetesi, "Kılıçdaroğlu'nun alışılmadık derecede sert bir üslupla dile getirdiği vaat, sandıktan üçüncü olarak çıkan Sinan Oğan'ı destekleyen seçmenlere verilmiş bir mesaj gibi görünüyor" başlığını attı.

"İKİNCİ TUR KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇIKMAZA GİRDİ"

Yunan basını da Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. Yunan basınına göre ikinci tur seçimler Kılıçdaroğlu için çıkmaza girdi.

YORUMLAR
500
Ali İhsan Yavuz canlı yayında paylaştı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son 2. tur anketi Ali İhsan Yavuz canlı yayında paylaştı! İşte Erdoğan'ın masasındaki son 2. tur anketi

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yabancı basından olay manşet: Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık - Son Dakika


Son Dakika
01:10 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi, rengini belli etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
01:07 Hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım
01:03 Ümraniye'de kan donduran olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler
00:59 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi, 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
00:49 Ümraniye'de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler
00:35 2. turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım
00:19 Çerkezköy'de kurye kavgası! Mermiler uçuştu
00:15 Kastamonu'da araç köprüden düştü, 1'i bebek 4 kişi yaralandı
00:15 Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı
00:10 Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2023 01:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı basından olay manşet: Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünmekle hepimiz yanıldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement