Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz - Son Dakika
Üye Girişi

Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz

24.09.2022 07:37

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu. Miçotakis, Türk halkına seslenerek, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz." ifadelerini kullandı.

Ankara- Atina hattında son dönemlerdeki gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda " İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunanistan'da yankı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 77. BM Genel Kurulu'ndan yaptığı konuşmada Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek Yunan tarafına sert ifadeler kullanmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtımı cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağım konuşmada vereceğim" diye cevap vermişti.

TÜRKÇE PAYLAŞIMLA TÜRK HALKINA SESLENDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmadan alıntıladığı ifadelerini, Twitter'dan Türkçe paylaştı. Başbakan Miçotakis, paylaşımında, "Birleşmiş Milletler'den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz." ifadelerini kullandı.

Her iki ülkede de çoğunluğun çatışma ve anlaşmazlık istemediğini belirten Miçotakis, "Gelin, beraber karşılıklı saygı ve iş birliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım." önerisinde bulundu.

Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, komşuyuz

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'IN DOSTU OLABİLECEK BİR ÜLKEDİR"

Miçotakis, BM Genel Kurulundaki konuşmasında ise Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunun altını çizerek "Türkiye, kendisi bunu seçerse Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan'ın müttefiki ve dostu olabilecek bir NATO üyesidir. Türkiye, yapıcı bir rol oynama kapasitesine sahiptir." diye konuştu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatına imkan sağlayan anlaşmada Türkiye'nin oynadığı rolü, "dünya gıda güvenliğine önemli bir katkı" olarak nitelendiren Miçotakis, Türkiye'nin buna rağmen Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'da istikrarı bozan bir tavır sergilediğini ileri sürdü.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" SÖZLERİNE YANIT

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözünü hatırlatarak Türkiye'nin Yunanistan'a karşı sert söylemlerde bulunduğunu savundu. Türkiye'nin Ege'ye dair tezlerini "hatalı iddialar" olarak nitelendiren Miçotakis, bu durumun Kardak krizinden bu yana devam ettiğini iddia etti. Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı aldığı "casus belli" kararını anımsatarak Türkiye'nin Doğu Ege adalarında da Yunanistan'ın egemenliğini sorguladığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu öne sürdü.

TÜRKİYE'DEN MİÇOTAKİS'E YANIT

Türk heyeti, ''Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kafkaslar'ı istikrarsızlaştırmakla'' suçlayan Yunan Başbakan'ın sözlerini BM Genel Kurulu'nda değerlendirdi. Heyet, ''Ne yazık ki bu açıklama gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneğiydi. Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki rolü uluslararası toplumca takdir ediliyor.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırımları uyguladığını hatırlatan Türk heyeti, Yunanistan'ın kendisi gemiden gemiye petrol transfer edip yaptırımları delerken, Türkiye'yi yaptırımları uygulamamakla suçlamasının ''çifte standart'' olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne ve birliğine meydan okumadığını, bu iddianın bir propaganda olduğunu belirten heyet, Türkiye'nin Yunanistan'ı aksine Ege'deki anlaşmazlıklara çözüm konusunda uluslararası hukuka dayalı dürüst ve anlamlı diyaloğa teşvik ettiğini ifade etti. Yunanistan'ın 1 Haziran 1995'ten bu yana Türkiye'yi karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarmakla tehdit ettiğine dikkati çeken Türk heyeti, Yunanistan'ın bu tehdidini Ege Denizi'nin doğusundaki adalarda silahlanmayla daha da artırdığını söyledi.

Türk heyeti, ''İkili ilişkilerimizde hakim olan mevcut olumsuz hava maalesef Yunanistan'ın bilinçli bir tercihi. Neredeyse her gün, iş birliği ve iyi komşu ilişkileri yerine kışkırtıcı eylemleri ve tırmandırıcı söylemleri seçiyorlar. İkili görüşmeler ve NATO Güven Artırıcı Önlemler müzakerelerini donduran Yunan tarafıdır.'' dedi.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik ''onur kırıcı ve hayati tehlike arz eden'' tutumunun sadece Türkiye değil birçok uluslararası örgüt tarafından da belgelendiğini aktaran heyet, Yunanistan'a Ege Denizi'ndeki sorumluluklarını yerine getirme ve göçmenlere yönelik ''insanlık dışı'' uygulamalarına son verme çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şikayet turunda! Türkiye'yi konuşmadığı lider kalmadı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şikayet turunda! Türkiye'yi konuşmadığı lider kalmadı Türkiye'den, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt Türkiye'den, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt

Kiriakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz - Son Dakika


Son Dakika
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
07:37 Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz
23:11 Kayseri'de yaşanan maden kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi
00:42 Selahattin Demirtaş'ın sorusuna Gelecek Partisi'nden cevap: Davutoğlu şikayetçi olmamıştır
23:57 Otomobil devinden Rusya kararı! Fabrikaya kilit vurulacak
23:54 ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti
23:18 THY, Afrika'daki hava trafik kontrolörlerinin grevi sebebiyle bazı seferlerini iptal etti
23:12 ABD'den Türkiye'ye teşekkür! Esir takasında iki ABD askeri de özgürlüğüne kavuştu
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 08:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement