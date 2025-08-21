Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim - Son Dakika
Dünya

Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim

Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
21.08.2025 10:20
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, güvenlik garantiler konusunda anlaşma olduğu taktirde Rusya lideri Putin ile görüşebileceğini söyledi. Zelenski "Putin ile görüşme İsviçre, Avusturya ve Türkiye'de olabilir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme şartını açıkladı.

TEK BİR ŞART ÖNE SÜRDÜ

Zelenski, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

ZİRVE İÇİN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenski, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.

MACRON: TÜRKLER GÜVENCE OPERASYONLARI YÜRÜTMEYE HAZIR

Beyaz Saray görüşmelerinin ardından ABD ve Fransız basınına açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek 15 günün "güvenlik garantilerine somut bir temel kazandırmak" adına önemli olacağını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna konusunda harekete geçmeye hazır ülkelerden biri olduğunu kaydetmişti. "İngiliz, Fransız, Alman ve Türkler Ukrayna'da güvence operasyonları yürütmeye hazır" diyen Macron, bu güçlerin cephe hattından uzakta bulunacağını ve kışkırtıcı olmayacağını vurgulamıştı. Türkiye'nin, İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde 31 ülkenin bir araya geldiği ve Ukrayna'da barış gücü oluşturulmasını öngören "Gönüllüler Koalisyonu"nun bir parçası olduğu biliniyor.

UKRAYNA VE NATO ARASINDA KOORDİNASYON SÜRECİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek ve gelecekteki saldırıları önlemek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını ifade etti. Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" dedi. 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'na atıfta bulunan ve Ukrayna ile müttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Yermak, "Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin" değerlendirmesini yaptı.

ASKERİ EKİPLER GÜVENLİK GARANTİLERİNE ÇALIŞIYOR

Ukrayna askeri ekiplerinin güvenlik garantilerinin savunma bileşenleri üzerinde çalışmaya başladığını aktaran Yermak, Avrupa ile NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek için koordinasyon sürecini başlattıklarını belirtti. Ülkesinin savaşın "adil şekilde" sona erdirilmesi için her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Yermak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Avrupalı müttefiklere ve NATO'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ALASKA ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, toplantıda nihai bir anlaşmaya varılmadığını bildirmişti. Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri ele alınmıştı. Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenski'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını söylemişti.

Uluslararası İlişkiler, Avusturya, Politika, Güvenlik, Türkiye, İsviçre, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

