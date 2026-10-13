Ukrayna'da enerji ateşkesi kâğıtta kaldı: Harkiv'de bina yıkıldı, 4 kişi öldü - Son Dakika
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Ukrayna'da enerji ateşkesi kâğıtta kaldı: Harkiv'de bina yıkıldı, 4 kişi öldü

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Ukrayna\'da enerji ateşkesi kâğıtta kaldı: Harkiv\'de bina yıkıldı, 4 kişi öldü
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Zelenskiy'e göre Rus ordusu, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasının ardından geçen 2 günde Ukrayna'nın 19 bölgesini insansız hava araçları ve balistik füzelerle hedef aldı. Harkiv'de çöken konutta 4 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı. Ukrayna lideri, bu sürede Rus rafinerilerine saldırı yapmadıklarını, Kiev'e atılan 5 balistik füze için ortaklardan erken uyarı gelmediğini belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesi duyurusunun ardından Ukrayna'nın Rus enerji tesislerini vurmadığını ancak Rusya'nın 2 günde 19 bölgeye saldırmaya devam ettiğini bildirdi.

HARKİV'DE BİNA ÇÖKTÜ, KİEV'E 5 BALİSTİK FÜZE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşamdan bu yana Rusya'nın insansız hava araçları ve balistik füzelerle Ukrayna'ya saldırdığını belirtti. Saldırıların önemli bir kısmının imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, Harkiv'de bir konutun yıkıldığını, gece boyu süren arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin yaralandığını ifade etti. Başkent Kiev'e yönelik balistik füze saldırısına değinen Zelenskiy, "Kiev'e sivil altyapıyı hedef alan 5 balistik füze ile alçakça bir saldırı düzenlendi. Ne yazık ki ortaklarımızdan bu saldırıyla ilgili erken bir uyarı alamadık. Rus balistik füze fırlatmalarına ilişkin istihbarat hayat kurtarmaya yardımcı olur ve bu en kritik konulardan biridir. İnsanların hayatını kaybetmesini önleyen şey, balistik füzeler hakkında erken uyarı yapılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA SALDIRILARINA DEVAM ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesi ilanına değinen Zelenskiy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ukrayna, ABD Başkanı'nın enerji ateşkesini açıklamasından bu yana geçen 2 gün boyunca Rus petrol rafinerilerine veya genel olarak enerji sektörüne saldırı düzenlemedi. Ancak Rusya, ABD Başkanı'nı dinlemedi. Bu süre zarfında Ruslar hem enerji tesislerimize hem de kritik altyapımıza saldırarak Ukrayna'ya yönelik saldırılardan vazgeçmeye niyetleri olmadığına dair son derece net sinyaller verdi. Sadece bu 2 günde ülkemizin 19 bölgesi saldırıya uğradı. Pozisyonumuz değişmedi: Ukrayna gerilimi düşürmeye yönelik karşılıklı adımlara hazırdır ve gerilimin düşürülmesi için Rusya üzerinde etkili bir baskı kurulması gerekmektedir. Savaşlar, saldırgan taraf savaşı uzatamayacağını anladığında sona erer."

Rusya üzerindeki küresel baskının barışı yakınlaştıracağını vurgulayan Zelenskiy, "Rusya'ya yönelik küresel baskı barışı yakınlaştırmaya katkı sağlıyor. Ancak Rusya'ya doğrudan veya dolaylı destek vermek, Ukrayna'ya yapılan yardımları yavaşlatmak ve balistik füzelere karşı can güvenliğini sağlamayı zorlaştırmak kesinlikle barışın gelmesine yardımcı olmayacaktır. Herkesin barışa ihtiyacı var. Güçlü bir Amerika'ya, güçlü bir Avrupa'ya ve güçlü ortaklara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA
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