Değişim Programları Zorunluluk Haline Geldi

Değişim Programları Zorunluluk Haline Geldi
08.08.2025 09:29
Prof. Dr. Yeşim Ekinci, uluslararası deneyimlerin önemini vurgulayarak, Erasmus+ programlarının katkılarını anlattı.

ERASMUS+ ve diğer değişim programlarının öğrencilere sunduğu katkıların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Yeşim Ekinci, "Günümüzde uluslararası deneyim artık bir lüks değil, zorunluluk haline geldi. Değişim programlarından yararlanan öğrencilerimiz yalnızca ülke değil, bakış açısı değiştiriyor. Bu programlar, öğrencilere akademik vizyon kazandırmanın yanı sıra, kültürel ve kişisel anlamda da büyük bir dönüşüm sağlıyor" diye konuştu.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci, Erasmus+ ve diğer değişim programlarının öğrencilere sunduğu katkıları anlattı.

Yeditepe Üniversitesi'nin temel stratejilerinden birinin uluslararasılaşma olduğunu belirten Prof. Dr. Ekinci, "Amacımız dünyayla etkileşim halinde olan, kültürel açıdan donanımlı bireyler yetiştirmek. Erasmus+ başta olmak üzere çok sayıda uluslararası program ve ikili iş birliği ile öğrencilerimize bu vizyonu kazandırıyoruz" dedi.

'AVRUPA'DAN ASYA'YA UZANAN İŞ BİRLİĞİ AĞI'

Yeditepe Üniversitesi'nin Avrupa genelinde geniş bir iş birliği ağı oluşturduğuna işaret eden Prof. Dr. Ekinci, "Bugüne kadar Avrupa'nın çok sayıda ülkesindeki yükseköğretim kurumlarıyla başarılı değişim programları yürüttük ve öğrenci hareketliliğinde istikrarlı bir artış yakaladık. Avrupa dışındaki kıtalarla yapılan ikili anlaşmalar sayesinde de uluslararası ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Böylece öğrencilerimize yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayan, çok boyutlu ve zengin bir uluslararası deneyim sunuyoruz" diye konuştu.

'KARİYERLERİNE DE KATKI SAĞLIYOR'

Değişim programlarının öğrenciler üzerindeki etkisinin çok yönlü olduğuna dikkat çeken Ekinci, "Yurt dışında eğitim gören öğrencilerimiz farklı bir kültür, başka bir dil, yeni bir sosyal çevre ve farklı bir eğitim sistemiyle tanışıyor. Bu deneyim, kişisel gelişimlerine olduğu kadar kariyer yolculuklarına da doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'BAŞVURU SÜRECİ ADIM ADIM DESTEKLENİYOR'

Prof. Dr. Ekinci, Erasmus programına başvuru sürecinin, üniversitenin Uluslararası Değişim ve İş Birliği Ofisi tarafından desteklendiğini belirterek, "Başvurudan hibeye kadar tüm aşamalar planlı ve kolay bir şekilde ilerliyor. Süreç boyunca öğrencilere danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Yurt dışı eğitim deneyimi öğrenci ile birlikte ailesi için de bir süreç. Özellikle ilk kez yurt dışına çıkacak öğrenciler için aile desteği büyük önem taşıyor" dedi.

'YARATICI ALANLARA İLGİ ARTIYOR'

Erasmus+ programının tüm bölümlere açık olduğunu belirten Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı alanlar daha yoğun ilgi görüyor. Özellikle sosyal bilimler, idari bilimler ve mühendislik gibi geleneksel olarak güçlü alanlar aktifliğini korurken, son yıllarda sanat, tasarım ve gastronomi gibi yaratıcı alanlardan gelen başvurularda da önemli bir artış gözlemleniyor."

'DİJİTALLEŞME İLE YENİ DÖNEM BAŞLADI'

Dijitalleşmenin de hızlanmasıyla birlikte, online dersler ve sanal değişim programlarının, coğrafi sınırları ortadan kaldırdığını anımsatan Prof. Dr. Ekinci, bu sayede üniversitelerin öğrencilere daha kapsayıcı ve esnek eğitim modelleri sunduğunu anımsattı. Ekinci '2025-2026' döneminde dijital yeterliliği yüksek, daha esnek bir sistem öne çıkacaktır" dedi.

'ULUSLARARASI DENEYİM ARTIK LÜKS DEĞİL, ZORUNLULUK'

Üniversite adaylarına da seslenen Prof. Dr. Yeşim Ekinci, "Günümüzde uluslararası deneyim artık bir lüks değil, zorunluluk haline geldi. Üniversite seçiminizi yaparken, kurumun sunduğu değişim ve hareketlilik programlarını mutlaka değerlendirin. Çünkü bu programlar, sadece bir diploma kazandırmakla kalmaz; aynı zamanda sizi global dünyaya hazırlayan, dünya vatandaşı bilinci kazandıran eşsiz fırsatlardır" ifadelerini kullandı.

