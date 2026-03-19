Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Arel Üniversitesi'nde Tüketici Hakları Zirvesi

19.03.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arel Üniversitesi, Dünya Tüketici Hakları Haftası kapsamında ''Tüketici Sorunları ve Çözüm Önerileri'' sempozyumunu Türkiye Ticaret Bakanlığı ve LOBİN International iş birliğiyle gerçekleştirdi. Akademisyenler, kamu temsilcileri ve iş dünyasından isimlerin katıldığı etkinlikte, tüketici haklarının güncel durumu ve çözüm yolları ele alındı.

İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saat 13.00'te başladı. Açılış konuşmasını İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. C. Uğur Özgöker yaptı. Özgöker, tüketicilerin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu konuda yasal bir düzenlemenin gerekliliğini vurguladı.

Toplantının ilk oturumu, İstanbul Arel Üniversitesi LEE Müdürü Prof. Dr. Ali Akdemir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Akdemir, açılış konuşmasında şunları söyledi: "Arel Üniversitesi olarak bu etkinliği düzenlemekten büyük bir gurur duyuyoruz. Tüketici haklarını anlamak, insan haklarıyla doğrudan bağlantılıdır. İnsan hakları konusunda bilinçlenildiğinde, tüketici de en doğru ve bilinçli kararları alabilir." Akdemir, konuşmasında ayrıca toplumsal farkındalığın önemine değinerek, eğitim ve bilgilendirme yoluyla tüketici haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İlk oturumda, İstanbul Arel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ersin Göse, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, LOBİN International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EGD Başkanı Hasan Arslan ve Avrupa Ekonomi Senatosu Ortadoğu Başkanı Iraj Alipour konuşmalarını gerçekleştirdi.

Zirvede sahneye çıkan Prof. Dr. Ersin Göse ise "Tüketicilerin doğru ürüne ulaşabilmesi ve haklarını bilmeleri çok önemli. Bilinçli tüketici, hem kendini korur hem de piyasada adil bir denge oluşmasına katkı sağlar" diye konuştu.

Tüketici zirvesinde önemli katkıda bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, tüketicilerin korunması, piyasa denetimleri ve yeni nesil ticaret düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gürcan, özellikle sahte ilanlarla mücadeleden yenilenmiş ürün piyasasına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaları paylaştı.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU"

İlan sitelerinde yaşanan mağduriyetleri önlemek için yeni bir döneme girildiğini belirten Gürcan, şu ifadeleri kullandı: "İlan sitelerinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ilan verme dönemi başlatıldı. Böylelikle sahte ilanların önüne geçmiş olduk."

Araç satışlarında dolandırıcılığı engellemek amacıyla "Güvenli Ödeme Sistemi"nin devreye alındığını ve tüm işlemlerin bu sistem üzerinden gerçekleştirileceğini hatırlattı.

EKONOMİYE "YENİLENMİŞ ÜRÜN" DESTEĞİ

Sürdürülebilirlik ve tüketici bütçesini koruma amacıyla yenilenmiş ürün sistemine büyük önem verdiklerini belirten Gürcan, şunları söyledi: "Cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolu gibi ürünler, bakanlık onaylı merkezlerde 24 ay garantili olarak yenilenerek tekrar tüketicinin kullanımına sunuluyor. Bu sistemle hem çevreyi koruyor hem de vatandaşa kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunuyoruz."

"ÇOCUKLAR KATLEDİLİRKEN TÜKETİCİ HAKLARI KONUŞMAK MANİDARDIR"

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tüketici Hakları Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada dünyadaki hak ihlallerine sert tepki gösterdi. Tatar, Gazze ve İran'da yaşanan insani dramlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de ve İran'da hoyratça insan hakları ihlal edilirken, çocuklar katledilirken tüketici haklarını konuşmak manidardır. Çelişkiler çok derindir; haklar konusuna etraflıca bakılmalıdır." Dünyadaki "çifte standart" vurgusu yapan Tatar, en temel insan hakları görmezden gelinirken diğer hakların savunulmasının yarattığı tezatlığın altını çizdi.

İkinci oturum, Prof. Dr. Ali Akdemir başkanlığında yapıldı. Bu oturumda, Toplilts Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Topaloğlu, Özteknik YKB Merve Ünler Yılmaz, MY Tillo Mimarlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Memduh Yavuz, Sirius Labs Blockchain Yazılım Geliştiricisi Furkan Duran ve Gedikoğlu Yapım'dan Emine Gedikoğlu Koç konuşmalarını paylaştı.

Etkinliğe ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Zeytin Çağrı, Alfa Investment UK Partner Dr. Necip Uludağ, Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kolcuoğlu, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bediha Teymur ve Maxi Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan Ünal konuşmacı olarak katıldı.

ÇEVRİM İÇİ PLATFORMLARDAKİ MANİPÜLATİF UYGULAMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bediha Teymur konuşmasında, dijitalleşmeyle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarına dikkat çekerek, özellikle çevrim içi platformlarda karşılaşılan manipülatif uygulamaları ele aldı. Modern alışveriş deneyiminde tüketicilerin çoğu zaman farkında olmadan yönlendirildiğini belirten Teymur, "karanlık tasarımlar" (dark patterns) olarak adlandırılan bu yöntemlerin, kullanıcıları belirli kararları almaya yönelten arayüz teknikleri olduğunu ifade etti. Teymur, bu tür uygulamaların tüketicinin bilinçli karar verme sürecini zayıflattığını ve hukuki açıdan da değerlendirilmesi gereken yeni bir alan oluşturduğunu vurguladı.

Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Gözde Zeytin Çağrı, tüketici haklarına ilişkin değerlendirmesinde özellikle indirim ve etiket oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Tüketicilerin reklamlara karşı şikâyetlerini Reklam Kurulu üzerinden e-Devlet aracılığıyla iletebileceğini belirten Çağrı, yanıltıcı indirim algısının sıkça kullanıldığına dikkat çekti. Çağrı, bir ürünün fiyatının önce yükseltilip ardından indirim yapılmış gibi gösterilebileceğini vurgulayarak, tüketicilerin alışverişte daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda tüketici haklarının korunması, dijitalleşme çağında tüketicilerin karşılaştığı yeni sorunlar, hukuki süreçler ve sektörel çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, tüketici bilincinin artırılmasının ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ferah Zeydan, konuk şarkıcı olarak Arel Üniversitesi'nde sahne alarak etkinliğe renk kattı.

Eğitim, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
Kaza değil resmen can pazarı 4 kişi araçta sıkıştı Kaza değil resmen can pazarı! 4 kişi araçta sıkıştı
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
Trump’ın NATO ısrarı geçmiyor: İran’da bu konuda adım atın Trump'ın NATO ısrarı geçmiyor: İran'da bu konuda adım atın
Londra’da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda Londra'da alışılmışın dışında buluşma: Finlandiya ve Kanada liderleri sabah koşusunda
Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı Bu akşam herkes onu konuşacak Görüntüdeki çocuğu tanıdınız mı? Bu akşam herkes onu konuşacak
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Alanyaspor’un şakası yok Kocaelispor’a tarihi fark Alanyaspor'un şakası yok! Kocaelispor'a tarihi fark
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu
Milli yıldızın yerine istiyorlar Orkun Kökçü’ye dev talip Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
08:33
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
08:00
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber
07:58
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
07:10
Savaşta 20’inci gün İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
04:29
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
01:53
Rusya’nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda
00:53
Liverpool’a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa’ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
00:47
Parmağı koptu Noa Lang’tan Galatasaray’a kötü haber
Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber
23:42
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti Ülkeden ayrılacaklar
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
23:12
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular
İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 13:01:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.