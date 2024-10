Kurtulmuş, 500 Puan Alan Öğrencilerle Buluştu

Eğitim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Çocukları ile Kahvaltı Programı'nda' Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 'den 500 tam puan alan öğrencilerle buluştu. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

VALİ GÜL'DEN ÖĞRENCİLERE 5 BİN LİRA BURS MÜJDESİ

Programda konuşan İstanbul Valisi ve İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı Davut Gül, öğrencilere burslarına zam yapıldığı müjdesini vererek, "Çocuklarımız nereye giderlerse gitsinler, kaliteli yerlere gitsinler. Yani her hangi bir ülkede üniversite okumak, o okuduğunuz üniversite Türkiye'de okuduğunuz üniversiteden daha iyiyse gitmenizi gerektirecek bir üniversitedir. Türkiye'deki üniversitelerden daha kötü bir üniversite yurtdışında olduğu için gidecekseniz, bana göre bir 100 kere düşünmek lazım. Geçen sene 3'er bin lira burs verdik. Bu burs eğitim hayatınız boyunca devam edecek, şartlar değişiyor, satın alma gücümüz değişiyor, fiyatlar değişiyor bu sene Allah fırsat verirse bursa devam edeceğiz. Bursları da bu aydan itibaren 5'er bin lira olarak hesaplarınıza yatıracağız" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI SİZİN ÜZERİNİZDEN YÜKSELECEKTİR'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı nedir derseniz? Türkiye Yüzyılı sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıdır. Dünyanın her yerinde yaptıklarıyla ortaya koyduklarıyla gerçekten sözünün etkisi olan söylediği sözün karşılığı olan bir Türkiye'dir. Bunun için her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Sadece bir ya da birkaç alanda değil. Bilimden, teknolojiden, sanata, edebiyata kadar toplumsal yapımızın güçlenmesinden, devlet - millet kaynaşmasına kadar her alanda güçlü bir Türkiye'yi ortaya koymak zorundayız. Spordan sanata sadece kendileriyle değil dünyanın bütün gençleriyle yarışan güçlü bir gençlik olmak mecburiyetindeyiz. Sizin bu üstün başarınız aslında sadece sizin ve ailenizin desteği başarısı değil, 85 milyon vatandaşımızın ortak başarısıdır. Siz 500 tam puan alarak kendi alanınızda bir hedefe ulaşmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda bu ülkenin hedeflerine ulaşması için bir büyük yarışın başlangıcında koşuya çok hızlı bir şekilde başlıyorsunuz. İkinci hedefiniz bu ülkenin bugünden çok daha ileri gitmesi, çok daha başarılı olması dünyanın en büyük en güçlü ülkelerinden biri olmasını sağlamak için mücadele etmektir. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki Türkiye yüzyılı hedeflerinin öncüleri siz gençlersiniz. Türkiye yüzyılı sizin üzerinizden yükselecektir" ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA SANAYİMİZDE MÜHENDİSLERİMİZİN YAŞ ORTALAMASI 33'

Kurtulmuş "Savunma Sanayi Başkanımız ve savunma sanayindeki şirketlerimizin yöneticileriyle bir toplantı yaptık. Çok güzel şeyler anlattılar ama bir tanesi aklınızda kalsın diye anlatacağım. Savunma sanayimizde bizim mühendislerimizin yaş ortalaması 33, Amerika'nın ise 51'dir. Yani bundan sonra dünyadaki savunma sanayiinde bizim genç Türk mühendislerimiz öncü olacak ve bu sanayide dünyanın en büyük ülkelerinden biri olacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekerek salondan ayrıldı.