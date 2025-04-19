Türkiye Uluslararası Öğrencilerin Cazibe Merkezi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin özellikle son yıllarda kaydettiği gelişmeyle uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Uluslararası öğrenci hareketliliği, Türkiye tarihinin en üst seviyelerinde" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Elazığ, Malatya ve Gaziantep'teki temaslarının ardından Şanlıurfa'ya geçerek Harran Üniversitesi'ni ziyaret etti. Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu'ndan üniversitede yürütülen çalışmalara ve akademik faaliyetlere ilişkin bilgi alan Özvar, senato toplantısında akademisyenlerle bir araya geldi. Özvar, yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretiminin özellikle son yıllarda kaydettiği gelişmeyle uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Uluslararası öğrenci hareketliliği Türkiye tarihinin en üst seviyelerinde" dedi.

Üniversitelerden uluslararası görünürlüklerine daha fazla ağırlık vermelerini istediklerini, bu sayede üniversitelerin uluslararası öğrenciler tarafından daha çok tercih edileceğini vurgulayan Özvar, sözlerine şöyle devam etti:

"Yükseköğretimin uluslararasılaşması bir yandan ülkemizin yumuşak gücüne ve bilim diplomasisine hizmet ederken bir taraftan da ekonomimize önemli katkı sağlıyor. Ülkemizde yaklaşık 200 ülkeden 350 bini aşkın uluslararası öğrenci var. Neredeyse tamamı kendi imkanlarıyla okuyor. Ticaret Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'ye bıraktıkları döviz 3 milyar doları geçiyor."

Özvar, diğer üniversiteler gibi Harran Üniversitesi'ni de yakından takip ettiklerini belirterek, "Üniversitemizin özellikle bilişim ve yazılım alanındaki çalışmalarını takdir ediyoruz. Bu alanlardaki bilgi ve tecrübenizi diğer üniversitelerle de paylaşın, öncü olun" dedi.

'GENÇLERİMİZ YENİ TEKNOLOJİLERİ VE YAPAY ZEKAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR'

Özvar, Şanlıurfa'da üniversite öğrencileriyle de kahvaltı programında bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencileri dinleyen ve tavsiyelerde bulunan Özvar, "Gençlerimiz yeni dijital teknolojileri ve yapay zekayı yakından takip ediyor, yabancı dil bilmenin öneminin farkındalar. Onlara, üniversite hayatını kampüsle sınırlı tutmamaları gerektiğini anlatırken staj imkanlarından yararlanmalarını, sosyal ve kültürel hayatın her zaman içinde olmalarını, sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını, Bilim İletişimi Ofisi etkinliklerine de etkin olarak katılmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Özvar, daha sonra Türkiye'nin kapalı alan ve sergi salonu olarak en büyük müzesi olan Şanlıurfa Müzesi'nde ve 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Özvar, ayrıca Balıklı Göl ve Halfeti'yi de ziyaret etti.