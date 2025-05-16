Yeni Anaokulu Açılışı ve Eğitim Devrimi Vurgusu - Son Dakika
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Eğitim

Yeni Anaokulu Açılışı ve Eğitim Devrimi Vurgusu

Yeni Anaokulu Açılışı ve Eğitim Devrimi Vurgusu

Bakan Tekin, Maltepe'de açılan anaokulunda Türkiye'nin eğitimdeki devrimlerine dikkat çekti.

16.05.2025 16:40
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Maltepe'de bulunan Öğretmen Salim Yıldırım Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerçekten bütün dünyaya örnek gösterilecek biçimde eğitim öğretimde hem fiziki hem de teknolojik altyapı devrimleri yaptı. Türkiye'de son 22 yılda yapılanların üstünü kapatsak, dünyanın herhangi bir ülkesinde şöyle şeyler oldu desek muhtemelen Türkiye de dahil birçok üniversitede eğitim devrimi diye okutulacak şeyler yaptık. Biz anlatmıyoruz ama uluslararası raporlar, tüm bunları açıklıyor. Bu çok kayda değer bir gelişme ve devrim olarak nitelendiriliyor" dedi.

Maltepe'de inşa edilen Öğretmen Salim Yıldırım Anaokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da katıldı.

BAKAN TEKİN: BİRÇOK ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM DEVRİMİ DİYE OKUTULACAK ŞEYLERİ YAPTIK

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim-öğretim süreçlerine yatırım yapmak hem kültürümüzde hem de inanç sistemimizde çok önem verilen bir gelenek. Sadaka-i cariye olarak tanımlıyoruz. Eğitim-öğretim sürecinin başlangıcında henüz daha heyecanla bu sürece başlayan çocuklara bu anlamda katkı vermek, onların eğitim öğretim süreçlerinin başlangıcında var olmak, Sadaka-i cariyeler içerisinde, en değerlisidir. Sayın Başkanım sizin başbakanlığınız sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gerçekten bütün dünyaya örnek gösterilecek biçimde eğitim öğretimde hem fiziki hem de teknolojik altyapı, devrimleri yaptı. Türkiye'de son 22 yılda yapılanların üstünü kapatsak, dünyanın herhangi bir ülkesinde şöyle şeyler oldu desek muhtemelen Türkiye'de dahil birçok üniversitede eğitim devrimi diye okutulacak şeyleri yaptık. Biz anlatmıyoruz ama uluslararası raporlar, tüm bunları açıklıyor. Bu çok kayda değer bir gelişme ve devrim olarak nitelendiriliyor" dedi.

'2002'DEN SONRAKİ BÜTÜN BÜTÇELERİMİZDE EĞİTİM ÖĞRETİM BİRİNCİ SIRADA YER ALDI'

Tekin, "Kamu bütçesinden Türkiye'de 2002'den sonraki bütün bütçelerimizde eğitim öğretim birinci sırada yer aldı. Biz bu üniversitelerde siyaset bilim dersleri anlatırken ülkelerin demokratikleşme göstergeleri açısından bütçe nasıl dağıtılmış, hangi kaynaklar hangi alanlara daha çok bütçe aktarılmış denildiğinde, eğitim ve sosyal alanla ilgili yatırımlar konusunda birinci sıradaysa ülkenin demokratikleşmesi açısından önemli bir gösterge olarak tanımlandık. 2003 dair ondan sonraki bütün bütçelerimizde, kamu kaynaklarından birinci sırada eğitim bütçesine yer ayrılıyor. Bu da çok önemli bir gösterge. Bütün bunlara rağmen, sadece genel bütçeden aktarılan paylarla eğitim öğretimi altyapımızda bahsettiğim devrimi yapmak çok da mümkün değil. Bu süreçte bizim de yol yürüyen paydaşlarımız var, hayırseverlerimiz var. Başka ülkelerdeki eğitim bakanlarıyla konuştuğumuzda, şaşkınlıkla karşılıyorlar. Gerçekten bu bizim milletimize ait, milletimize has bir özellik" diye konuştu.

DAVUT GÜL: BİZİM ŞU AN 3 BİN 788 ANAOKULUMUZ VAR

Vali Davut Gül de "Kızılay daha önce 81 ilimizde, 81 anaokulu yapmaya başlamıştı. İstanbul'umuzda 39 ilçede 39 anaokulu yapma fikri ortaya çıktı. Bu okul onlardan bir tanesi. İnşallah temel atılanlar, devam edenler, açılışı yapılanlarla bir sene içerisinde bu hedefe ulaşmış olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul'umuzun her köşesinde okulları, şantiyeleri var. Bizim şu an 3 bin 788 anaokulumuz var. 235 bin öğrencimize hizmet veriyoruz. Ama bir bu kadar daha ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

YILDIRIM: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İKİ PROJEMİZ VAR

Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise "Anaokulu alfabenin A'sı demek. Alfabenin A'sında olduğu gibi daha okul çağına girmeden hayatı anlamak, arkadaşlığı öğrenmek, birlikte çalışmayı başarmaktır. İşte bu anaokulun da o amaca hizmet edecek. Bizim okul öncesi eğitim öğretimine yönelik iki projemiz var. Bir tanesi '81 ile 81 anaokulu' projesi. Kızılay bayrağıyla yapılıyor. Kızılay'ın maddi desteği yok. Ancak biz böyle tercih ettik. O hemen hemen tamamlanmak üzere. Birkaç tane eksiği var. Şimdi bu seferde gerek okul öncesi gerek okul sırasında en büyük ihtiyaç büyük şehirlerimizde. Bunların başında da İstanbul geliyor. İstanbul aslında sıradan bir şehir değil. İstanbul 81 ilin özeti. Dolayısıyla Türkiye'nin mozaiği olan İstanbul da özellikle de bu bölgemize bu anaokulu çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 4 derslikte 4 öğretmenin görev yapacağı okulda 80 öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Yeni Anaokulu Açılışı ve Eğitim Devrimi Vurgusu - Son Dakika

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