2023 yılında turizm rekoru kırıldı

Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 yılında turizm geliri yüzde 17'lik artışla 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 56,7 milyon ziyaretçi, 99 dolar dolar kişi başı gecelik gelir, 54,3 milyar dolar toplam gelirle 2023, turizmde rekor yıl oldu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı turizm rakamlarını ve turizmde yeni hedefleri açıkladı. 2023 yılında turizm geliri yüzde 17'lik artışla 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 56,7 milyon ziyaretçi, 99 dolar dolar kişi başı gecelik gelir, 54,3 milyar dolar toplam gelirle 2023, turizmde rekor yıl oldu. Kişi başı gecelik harcama 2022 yılında 89 dolardan 2023 yılında 99 dolara çıktı. Geçen seneye göre yüzde 12 arttı. Kişi başı gelir 2023'te 952 dolara çıktı.

İlk sırada Ruslar var

"2023 yılı verilerinde rekorlara imza attığımız yıl olarak gerçekleşti" diyen Bakan Ersoy, "2023 yılında 56,7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ziyaretçi sayılarında 6,3 milyon ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, 6,2 milyonla Almanya, 3,8 milyon rakamla Birleşik Krallık sıralaması oluştu. İngiltere pandemide önceliklendirdiğimiz hedef destinasyonlarımız arasındaydı. Pandemi öncesi 2,5 milyon rakamlarında olan İngiltere pazarını pandemi sonrasında 3,8 milyon sayısına ulaştırdık" dedi.

Ortalama kalış süresinin 2023 yılında yüzde 5 azalışla 9,8 gece olarak gerçekleştiğini açıklayan Bakan Ersoy, "2023'deki ortalama kalış süresi pandemi öncesi kalış süresine geri geldiğimizi gösterdi. Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik gelişmelerle birlikte alım gücü düştü. Bundan dolayı seyahat eden turist seyahat isteğinden vazgeçmeyip ortalama kalış süresini azaltıyor. Yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarının pasta payı azalıyor. Yurt dışı yerleşik Türkler 20 gün ve üzeri konaklama, yabancılar 8,5 ila 9,5 ortalama konaklama yaptıkları için yabancının payı arttıkça ortalama kalış süresinde hafif bir gevşeme oluyor" şeklinde konuştu.

Kısa süreli konaklama ürünlerinin geceleme sürelerine etki ettiğini anlatan Ersoy, "2018 yılı itibariyle strateji değiştirmiştik, bu çalışmaların yansımaları oluyor. Deniz, kum, güneş ağırlıklı turizm yapıyorduk, artık kısa süreli konaklama ürünlerini oluşturduk. Ortalama kalış sürelerinin gerilemesinin nedenlerinden biri de bu. Konaklamalarda bir gevşeme olabilir önümüzdeki dönemlerde 9,8'lik geceleme bir parça daha aşağı gidebilir, bu sağlıklı bir gelişmedir. Sezonun 12 aya yayılması konusunda doğru çalışmalar yapıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"2024'te 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz"

Bakan Ersoy, toplam gelirlerde geçen yıl 46,5 milyar dolar rekor bir gelir elde edildiğini anımsatarak, "2023 yılında turizm geliri yüzde 17'lik artışla 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 56,7 milyon ziyaretçi, 99 dolar dolar kişi başı gecelik gelir, 54,3 milyar dolar toplam gelirle 2023, turizmde rekor yıl oldu. 2024 yılında yeni rekorlara imza atacağız. 2024'te 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz. OVP'de 59,6 milyar dolar gelir hedeflenmişti. Kişi başı gecelik harcamalarda 2024 yılında 106 doları hedefliyoruz. Ortalama kalış süresinde 9,7 geceleme ile 2024 yılını tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin krizlere bağışıklı hale gelerek turizm hedeflerini yakaladığının altını çizerek, "Geçen seneki bir çok olumsuzluğa rağmen turizmde artış sağladığımızı düşünecek olursak, bu sene yeni bir sürpriz bir krizle karşılaşmazsak hedeflerimizi tutturacağımızı öngörüyorum" dedi.

"Uzak pazarlarda büyüyeceğiz"

2024'te klasik pazarlardaki büyümenin süreceğini belirten Bakan Ersoy, "Yeni pazarlara da odaklanacağız" ifadesini kullandı. Bakan Ersoy, "2024 yılında geliştireceğimiz destinasyonlarımız var. İskandinav pazarlarından büyüme hedefliyoruz. Yeni destinasyonlarımız da var. ABD pazarında yüzde 31'lik, Kuzey Amerika yüzde 33'lik büyüme, Kanada yüzde 41'lik büyüme Hindistan yüzde 64'lük, Çin'de yüzde 102, Avustralya'da yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Avustralya destinasyonunda yeni uçuş programıyla daha hızlı bir büyümeyi hedefliyoruz. Uzak destinasyonlar turizmin gelişmesi açısından çok önemlidir. Ortalama kalış süresinin uzaması, ürün çeşitliliği konusunda önem arz ediyor" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik programında Türkiye öne çıkıyor"

Sürdürülebilirlik programını kapsamında toplam 15 bin 178 tesisin Ocak ayı itibariyle birinci aşama sertifkasyon sürecinin başarıyla tamamladığını açıklayan Bakan Ersoy, "Yıl sonuna kadar 21 bini aşmasını ve sektörün tamamını kaplamasını bekliyoruz. Türkiye geriden gelerek bu süreci en iyi ve en hızlı yöneten ülke oldu. Bütün tesisler program dahiline alındı" dedi.

Sürdürülebilirlik programının öneminden bahseden Bakan Ersoy, "Eğer hedef destinasyonlarımızdan yolcu almayı planlıyorsanız bu programı tamamlamanız gerekiyor. Tamamlamayan ülkelere bir süre yolcu veren ülkeler tarafından vergi uygulanacak. Yatırımlarla ilgili de bir süreci var, bir süre sonra programı tamamlamayan ülkelerin kredi maliyetleri yükselecek. Bu nedenlerden dolayı sürdürülebilirlik çok önemli" şeklinde konuştu.

"Rekor sayıda arkeolojik kazı yapıyoruz"

Bakan Ersoy, tarihi korumak ve keşfetmek açısından önemli olan arkeoloji çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ersoy, "2023'te yıllık arkeolojik çalışma sayısı 720'ye çıkardık. 2024'te bu rakamı 750'ye 2026'de 800'e çıkarmayı planlıyoruz. 720 rakamı dünyada rekordur. Son 60 yılda yapılanlar kadar, gelecek 4 yılda çalışma yapılacak. Rekor sayıda arkeolojik çalışma yapıyoruz. Kazı projesine aktarılan ödenek 2023 yılında 1,1 milyar liraya ulaştı. 160 yıldan fazla süredir Türkiye'de arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Yabancı kazı başkanlıkların tamamına Türk koordinatör kazı başkanı atadık. Milli ve yerli süreci kazı başkanlıklarında da tamamladık" şeklinde konuştu.

"Gece müzeciliğiyle turizmi tüm paydaşlara yayacağız"

Gece müzeciliği çalışmalarına değinen Bakan Ersoy, "Gece müzeciliği turizm bölgelerinde ürün çeşitliliği açısından önemli. Turisti otelin dışına çıkarmamız gerekiyor. Turizm bölgelerinde gece müzeciliğini başlatılıyoruz. Gece 12'ye kadar müzelerimizi açık tutacağız. Turizm gelirlerinden alınan payı şehir paydaşlarına yayacağız. Uzak destinasyonlardan turist getirebilmesine destek veriyor" ifadelerini kullandı.

"2024'te ilave 6 yeni halk plajı hizmete sunulacak"

Halk plajları projesini yaymaya devam ettiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Halk plajları projesi 15 ücretsiz girişli halk plajına ek, 2024 sezonunda 6 yeni plaj daha hizmete girecek. 5 yıldız konforunda halk plajı hizmete alıyoruz. Turizmin yoğun olduğu noktaları halk plajını sayısını artıracağız. Çeşme Ovacık, Bodrum Yalıkavak, Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova plajları gelecek, Adana'da Karataş ve Giresun'da halk plajları ilave olarak eklenecek" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL