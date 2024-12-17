2024\'ün \'en iyi\' ekonomileri açıklandı

Ekonomi

IMF'ye göre küresel GSYH yüzde 3,2 oranında büyüyecek, enflasyon azaldı ve istihdam artışı sağlamlığını koruyor. Hisse senedi piyasaları üst üste ikinci kez yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.

The Economist, OECD ülkeleri için beş ekonomik ve mali göstergeye (GSYH, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik ve bütçe açığı) ilişkin verileri derledi ve her bir ekonomiyi performansına göre sıraladı. İşte o listeye göre 2024'ün en iyi ve kötü performans sergileyen ülkeleri...

37. ESTONYA

36. LETONYA

35. TÜRKİYE

34. FİNLANDİYA

33. YENİ ZELANDA

32. AVUSTURYA

31. İNGİLTERE

30. BELÇİKA

29. SLOVAKYA

28. POLONYA

27. MACARİSTAN

26. FRANSA

25. JAPONYA

24. SLOVENYA

23. ALMANYA

22. NORVEÇ

21. AVUSTRALYA

20. ABD

19. HOLLANDA

18. ÇEKYA

16. PORTEKİZ

16. MEKSİKA

15. LÜKSEMBURG

14. İZLANDA

13. İSVEÇ

12. KANADA

11. ŞİLİ

10. GÜNEY KORE

9. İSVİÇRE

8. LİTVANYA

6. İSRAİL

6. KOLOMBİYA

5. İTALYA

3. YUNANİSTAN

3. DANİMARKA

2. İRLANDA

1. İSPANYA

Verilere göre ilk sırada İspanya yer alıyor. Buna göre pandemiden en çok etkilenen ülke, şu anda 2019'un sonundakinden 1,8 milyon daha fazla işe sahip.

İspanya'da yıllık GSYİH büyümesinin yüzde 3'ü aşması beklenirken yetkililer bankaların ve işletmelerin sağlıklı kârlar elde ettiğini belirtiyor. Ekonomi bakanı Carlos Cuerpo, banka vergisinin "sosyal güvenlik ağını finanse etmek için gelir ürettiğini" ifade etti. Pandemi sırasında turizm dışı hizmet ihracatı ise ilk kez turizm gelirlerini geçti. Tüm bunlarla birlikte seyahat sektörü de patlama yaşıyor ve bu yıl 90 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor ki bu da bir rekor.

The Economist, İspanya'nın 2024 ekonomik performansını överken kapanışı ise "Avrupa'nın İspanya'dan öğrenecekleri var" notu ile verdi.