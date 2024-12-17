IMF'ye göre küresel GSYH yüzde 3,2 oranında büyüyecek, enflasyon azaldı ve istihdam artışı sağlamlığını koruyor. Hisse senedi piyasaları üst üste ikinci kez yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.
The Economist, OECD ülkeleri için beş ekonomik ve mali göstergeye (GSYH, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik ve bütçe açığı) ilişkin verileri derledi ve her bir ekonomiyi performansına göre sıraladı. İşte o listeye göre 2024'ün en iyi ve kötü performans sergileyen ülkeleri...
37. ESTONYA
36. LETONYA
35. TÜRKİYE
34. FİNLANDİYA
33. YENİ ZELANDA
32. AVUSTURYA
31. İNGİLTERE
30. BELÇİKA
29. SLOVAKYA
28. POLONYA
27. MACARİSTAN
26. FRANSA
25. JAPONYA
24. SLOVENYA
23. ALMANYA
22. NORVEÇ
21. AVUSTRALYA
20. ABD
19. HOLLANDA
18. ÇEKYA
16. PORTEKİZ
16. MEKSİKA
15. LÜKSEMBURG
14. İZLANDA
13. İSVEÇ
12. KANADA
11. ŞİLİ
10. GÜNEY KORE
9. İSVİÇRE
8. LİTVANYA
6. İSRAİL
6. KOLOMBİYA
5. İTALYA
3. YUNANİSTAN
3. DANİMARKA
2. İRLANDA
1. İSPANYA
Verilere göre ilk sırada İspanya yer alıyor. Buna göre pandemiden en çok etkilenen ülke, şu anda 2019'un sonundakinden 1,8 milyon daha fazla işe sahip.
İspanya'da yıllık GSYİH büyümesinin yüzde 3'ü aşması beklenirken yetkililer bankaların ve işletmelerin sağlıklı kârlar elde ettiğini belirtiyor. Ekonomi bakanı Carlos Cuerpo, banka vergisinin "sosyal güvenlik ağını finanse etmek için gelir ürettiğini" ifade etti. Pandemi sırasında turizm dışı hizmet ihracatı ise ilk kez turizm gelirlerini geçti. Tüm bunlarla birlikte seyahat sektörü de patlama yaşıyor ve bu yıl 90 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor ki bu da bir rekor.
The Economist, İspanya'nın 2024 ekonomik performansını överken kapanışı ise "Avrupa'nın İspanya'dan öğrenecekleri var" notu ile verdi.
Son Dakika › Ekonomi › 2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı - Son Dakika
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