2035 vizyonuyla Samsun, Karadeniz\'in yükselen gücü oluyor

Samsun, 2035 yılına kadar Karadeniz Bölgesi'nin orta-yüksek teknolojili sanayi üssü, mavi ekonominin bölgesel lideri ve Türkiye'nin kuzeyinde lojistik ve ticaretin merkezi olma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İldeki gelecek dönemdeki çalışma konularının istişare edildiği toplantı, Samsun Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tavlı'nın başkanlığında, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ve Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. OKA bölgesel kalkınmada büyüme odağı Samsun'un 2035 yılına kadar Karadeniz Bölgesi'nin orta-yüksek teknolojili sanayi üssü, mavi ekonominin bölgesel lideri ve Türkiye'nin kuzeyinde lojistik ve ticaretin merkezi olma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede OKA'nın Samsun için hazırladığı 10 yıllık gelişim senaryosunda ajans faaliyetlerinin odaklanacağı öncelikli alanlar "orta-yüksek teknolojili sanayi (medikal, savunma, otomotiv), mavi ekonomi ve lojistik altyapı" olarak belirlendi.

Orta-yüksek teknolojili sanayide 5 milyar dolar ihracat hedefleniyor

Orta-ileri teknoloji sanayi çalışmaları çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, "Samsun, medikal sanayide önemli bir üretim merkezi, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde de hızla gelişmekte ve yeni yatırımlar çeken bir konumdadır. Samsun'un bu sektörlerdeki odaklanması ile küresel rekabet edebilir bir oyuncu olması ve Türkiye'de üretim üssünün kaydırıldığı bir merkez haline gelmesi öngörülmektedir. Samsun'un orta-yüksek teknolojili sanayide 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması, KOBİ'lerin ihracata katılım oranının yüzde 15'e çıkarılması ve AR-GE merkezi sayısının 7'den 15'e çıkarılması hedeflenmektedir. Tüm bunlara ilave olarak sektörde ortaya çıkacak nitelikli işgücü ihtiyacının önemli bir kısmının ildeki mesleki teknik Anadolu liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerden karşılanması planlanmaktadır" dedi.

Samsun, kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerindeki yük koridorunun başlangıç noktası olacak

10 yıllık perspektifte, Samsun'un kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerinde oluşacak yük koridorlarında başlangıç noktası olması öngörülmekte. Bu çerçevede, Samsun Lojistik Merkezi'nin kapasitesinin artırılması, limanlarda otomasyonun güçlendirilmesi ve bölgesel ticaret hacmini artıracak ara lojistik destek noktalarının kurulmasına ön ayak olunması, 10 yıllık dönem sonunda Samsun'un lojistik altyapısının tamamlanması, konteyner taşımacılığında kapasitenin yüzde 50 artırılması ve bölgesel ticaret hacminin yüzde 30 artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede Samsun Lojistik 4.0 Yol Haritası hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.

Samsun- Mersin hızlı tren ve otoyol bağlantısı

Kuzey-güney bağlantıları sağlama noktasında planlanan bir diğer önemli bağlantı Samsun-Mersin arasındaki hem hızlı tren hem de otoyol bağlantısı. Ulusal ve uluslararası ticarette önemli bir bağlantı noktası niteliğinde olan Samsun-Mersin o0toyolunun tamamlanmasıyla Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri arasında erişilebilirlik artırılacak ve bu güzergahta yer alan yerleşimlerin Samsun ve Mersin limanlarından uluslararası pazarlara erişimi artırılacak. 2035'e kadar tamamlanması beklenen Samsun-Çorum- Ankara otoyolu ile Samsun-Çorum-Ankara hızlı tren projeleri bu gelişme potansiyelini destekleyecek projeler. Bu projelerin tamamlanmasıyla Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri arası ulaşımın hızlanmasının yanı sıra söz konusu güzergah üzerinde kalan yerleşimlerde üretilen ürünlerin uluslararası pazarlara erişimi anlamında önemli ilerlemeler sağlanacak.

Samsun sanayisinde mavi yakalı kadınlar çalışacak

Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında kadınların önemli roller üstlenmesine yönelik çalışmalar da ajansın gündeminde yer alıyor. Bu çerçevede Samsun'da kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle 2024 yılının son çeyreğinde imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" dahilinde eğitim ve faaliyetler hayata geçirilmeye devam ediyor. Kadınların sanayide üretim aşamasında daha fazla yer almalarını sağlayacak endüstriyel robot operatörlüğü, plastik enjeksiyon operatörlüğü, CNC torna operatörlüğü, kaynak operatörlüğü yanında; üretim öncesi aşamalarda gerekli olan tasarım ve prototipleme, bilgisayar destekli tasarım, makine mesleki resim, teknik resim, temel ve orta seviye CAD yazılımı, bilgisayar destekli üretim eğitim programları düzenlenecek. Bu çerçevede geçekleştirilecek eğitimlerden ilki olan Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı 14 Nisan 2025 tarihinde OMÜ Yeşilyurt MYO'da başlayacak. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğinde sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilecek önemli bir eğitim de Kadın Mühendis Okulu olacak. Yeni mezun kadın mühendislerin reel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesi için Endüstri 4.0, yalın dönüşüm, dijital dönüşüm ve verimlilik eksenlerinde bilgi ve beceri kazanmaları sağlanarak istihdam edilmelerinin önünün açılması ayrıca bu alanda sorumluluk alarak bölgedeki işletmelerde verimliliği ve ikiz dönüşüme adaptasyonu artıracak insan kaynağının güçlenmesi amaçlanıyor. 10 Nisan 2025 tarihinde Samsun Model Fabrika'da başlayacak eğitim programının ardından 4 aylık bir sürede Model Fabrika'nın Öğren Dönüş Programı'nda staj yapma imkanı bulacak olan kursiyerlerin bölgedeki sanayi işletmelerinde istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Ortaokul öğrencileri doğru mesleklere yönlendirilecek

Kentin orta-yüksek teknolojili sanayide gelişme hedeflerinden bir tanesi de ortaokul sonrasında öğrencilerin yeteneklerine uygun alanlarda eğitim almaları olacak. Samsun'da yaygınlaştırılması planlanan mesleki beceri testlerinin, sanayi sektörü ile iş birliği içinde öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesinde büyük başarı sağlaması bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2025 İşlerin Geleceği Raporu'nda 2030 yılına kadar değer kazanacak beceri alanları arasında bulunan veri ve iş analistliği alanında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgesinde yeni bir eğitim programı düzenliyor. Kuzeyin Dijital Yıldızları Eğitim Programı çerçevesinde teknoloji dünyasında iş analizi süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilen, analiz tekniklerine hakim, veriyi doğru yorumlayıp, iş kararlarına dönüştürebilen ve mesleğinde profesyonelleşme motivasyonuna sahip yetenekler yetiştirmek amaçlanıyor. Kuzeyin Dijital Yıldızları Eğitim Programı 9 Nisan 2025 tarihinde başlayacak.

OSB'ler Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Sertifikası alacak

Organize sanayi bölgelerinin(OSB) "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Sertifikası" alabilmelerine yönelik olarak da 2025 Nisan sonu itibarıyla eğitim ve danışmanlık programı başlatılacak. Program, bölgedeki sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü desteklemeyi ve OSB'lerin Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ne uyum süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, kaynakların etkin kullanılması ve ortak sistemsel yapıların oluşturulması teşvik edilecek. Ayrıca, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik bölgesel düzeyde farkındalık artırılması amaçlanıyor. Program çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü ile iş birliğinde TR83 Bölgesi'ndeki 18 OSB'ye TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda eğitim ve çalıştay desteği verilecek. Toplamda 12 günlük 4 eğitim ve 10 günlük 2 çalıştay ile OSB'lerin Yeşil OSB belgesi alma süreçleri hızlandırılacak. Bu girişim, sanayinin çevre dostu dönüşümüne önemli bir katkı sunarken, bölgedeki OSB'lerin sürdürülebilir üretim anlayışını benimsemesini sağlayacak.

Sağlık turizminde önemli destinasyonlardan biri Samsun olacak

2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'ne göre Samsun'da gelişmiş sağlık altyapısının turizm ile entegrasyonunun sağlanmasıyla birlikte Türkiye'nin ulusal ve uluslararası tanıtımının güçlendirilmesi ve Samsun'un sağlık turizminde önemli destinasyonlardan biri haline getirilmesi sağlanacak. Diğer yandan doğa turizminin önemli bileşenlerinden biri olan yayla turizminde Orta Karadeniz Yayla Koridoru olarak tanımlanan rota çerçevesinde Samsun Tokat ve Ordu ile birlikte önemli destinasyonlardan biri olarak tanımlandı. Samsun'un turizmde bir diğer gelişim alanı olarak kruvaziyer turizmi ön plana çıkmakta olup, deniz ulaşımının diğer ulaşım ağları ile entegrasyonunun geliştirilmesi Samsun için önemli bir fırsat oluşturması tahmin ediliyor.

Karadeniz Kıyıları Yat Turizmi Fizibilite Çalışması 40 yıllık ihtiyaca göre yapılacak

Bölgede mavi ekonominin geliştirilmesi dahilinde Karadeniz Bölgesi'ndeki kalkınma ajansları iş birliğinde yürütülen Karadeniz Kıyıları Yat Turizmi Fizibilite Çalışması da ziyarette değerlendirildi. Şile'den Hopa'ya kadar uzanan 650 deniz mili boyunca yat turizmi altyapısını geliştirmeyi hedefleyen çalışma çerçevesinde her 25-45 deniz milinde bir yat limanı, iskelesi, barınağı ve çekek alanı ihtiyacının analiz edilmesi planlanıyor. Şu ana kadar yapılan saha incelemeleri sonucu Karadeniz kıyılarında 10 yat limanı (3,460 yat kapasiteli), 12 yat iskelesi (1,100 yat kapasiteli) ve 14 çekek alanı (2,260 yat kapasiteli) belirlenmiş olup, bu veriler potansiyel diğer alanlarla birlikte karar vericiler için güncellenecek. Çalışma, önümüzdeki 10-15 yıl içinde yat turizmi yatırımlarının hayata geçirilmesine referans teşkil edecek ve 40 yıllık dönemin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir planlama yapılacak. Bu çerçevede, Nisan ayı içerisinde Samsun'da saha incelemeleri gerçekleştirilecek ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecek.

Yeşil Geçiş Projesiyle yeşil dönüşüme yönelik uygulamaların yaygınlaştırılacak

Avrupa Birliği 2019 yılı aralık ayında Avrupa Yeşil Mutabakatını (AYM) yayımlayarak iklimden enerjiye, sanayiden tarıma, ulaşımdan finansmana kadar geniş bir yelpazedeki politikalarını yükseltilen iklim hedefleri doğrultusunda şekillendirmeyi amaçlıyor. Bunlardan Türkiye'yi öncelikle ilgilendiren düzenleme Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) olup düzenlemeden öncelikli olarak demir çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen sektörleri etkilenecek. Çimento imalatı sektörü ile kimyasal gübre ve azot imalatı sektörleri Samsun'da öne çıkan sektörler arasında yer almakta olup bu sektörlerde yeşil dönüşüme yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi önem arz ediyor. Bu doğrultuda OKA'nın Orta Karadeniz Bölgesi'nde uygulayacağı Dünya Bankası destekli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) projesi ile yeşil dönüşüme yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi sağlanacak.

Mesleki eğitimin bugünü ve yarını

Geleceğin büyüme odağı Samsun'da mesleki eğitim her zamankinden çok daha fazla önem kazanmış durumda. Bu çerçevede OKA tarafından Şehit İlhan Hamlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Odağında Mesleki Eğitimin Bugünü ve Yarını başlıklı bir rapor hazırlandı. Rapor çerçevesinde okulun sahip olduğu temel yetkinlikler ve fiziki altyapısı analiz edilmiş, öğrencilerin, velilerin, mezunların, öğretmenlerin ve özel sektörün mevcut durumu, ihtiyaçları ve beklentileri ortaya konuldu, GZFT Analizi yapıldı ve Güvenli Mesleki Eğitim, Kaliteli Mesleki Eğitim ve Sürdürülebilir Mesleki Eğitim başlıkları altında öneriler geliştirildi. - SAMSUN