ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Ekonomi

ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı\'na Kevin Warsh\'ı aday gösterdi
30.01.2026 15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı\'na Kevin Warsh\'ı aday gösterdi
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı adayı belli oldu. ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığına, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdi. Warsh, hem 2008 küresel finans krizindeki rolü hem de sonrasında gevşek para politikalarına yönelik eleştirileriyle hatırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın merakla beklediği yeni Fed başkanı adayını resmen duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kevin Warsh'ı Fed Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine aday gösterdiğini duyurdu.

Trump açıklamasında, Warsh'ın halihazırda Hoover Enstitüsü'nde ekonomi alanında Shepard Ailesi Seçkin Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptığını ve Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ders verdiğini belirtti. Warsh'ın ayrıca Duquesne Family Office LLC'de Stanley Druckenmiller ile birlikte ortak olarak çalıştığını aktardı.

Kevin Warsh'ın eğitim geçmişine de değinen Trump, Warsh'ın lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde, hukuk eğitimini ise Harvard Hukuk Fakültesi'nde tamamladığını kaydetti. Warsh'ın ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yürüttüğünü vurgulayan Trump, İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) sunduğu ve para politikası uygulamalarında reform önerileri içeren bağımsız raporun İngiliz Parlamentosu tarafından benimsendiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

FED TARİHİNİN EN GENÇ YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ

Trump, Kevin Warsh'ın 35 yaşında Fed tarihinin en genç yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek, Warsh'ın 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yaptığını ifade etti. Bu dönemde Warsh'ın G20'de Fed temsilciliği yaptığını, Asya'daki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerle ilişkilerden sorumlu elçi olarak görev aldığını aktardı.

Warsh'ın ayrıca Fed Yönetim Kurulu'nun idari yöneticiliğini üstlenerek kurumun operasyonlarını, personel yapısını ve mali performansını yönettiğini belirten Trump, Fed'e atanmasından önce 2002-2006 yılları arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi'nde Başkan'ın Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve İcra Sekreteri olarak görev yaptığını kaydetti.

Trump, Warsh'ın kariyerine Morgan Stanley'de birleşme ve satın almalar departmanında başkan yardımcısı ve icra direktörü olarak başladığını da hatırlattı.

"TARİHİN EN İYİ FED BAŞKANLARINDAN BİRİ OLABİLİR"

Kevin Warsh'ı uzun yıllardır tanıdığını belirten Trump, "Kevin'in Fed tarihine en büyük başkanlardan biri olarak geçeceğinden, hatta belki de en iyisi olacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasını "Tebrikler Kevin" sözleriyle tamamladı.

POWELL'IN GÖREV SÜRESİ MAYIS'TA DOLUYOR

Görev süresi mayıs ayında sona erecek olan mevcut Fed Başkanı Jerome Powell, son bir yıldır Trump'ın sert eleştirilerinin hedefinde yer alıyor. Trump, faiz indirimlerinin daha hızlı yapılması gerektiğini savunurken, Powell ise Trump yönetiminin uyguladığı tarifeler sonrası enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekerek daha temkinli bir para politikası izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

KEVİN WARSH KİMDİR?

Kevin Warsh, Amerikan ekonomi politikası tartışmalarında yeniden öne çıkan isimlerden biri oldu. Özellikle enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma adımlarının küresel piyasaları şekillendirdiği bir dönemde Warsh, hem 2008 küresel finans krizindeki rolü hem de sonrasında gevşek para politikalarına yönelik eleştirileriyle hatırlanıyor.

FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDEKİ ROLÜ

Kevin Warsh, 2006-2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu göreve dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh, 2008 küresel finans krizi sırasında Fed'in en kritik karar alma süreçlerinde yer aldı.

O dönemde Fed Başkanı olan Ben Bernanke ile yakın çalışan Warsh, büyük finans kuruluşlarının çöküşü, kredi piyasalarının donması ve sistemik risklerin artması karşısında alınan acil önlemlerde rol oynadı. Banka kurtarma programları, acil likidite mekanizmaları ve olağanüstü parasal araçların devreye alınması bu dönemin temel başlıkları arasında yer aldı.

GEVŞEK PARA POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Fed'den ayrıldıktan sonra Warsh, uzun süreli düşük faiz politikaları ve büyük ölçekli varlık alımlarına (niceliksel gevşeme) yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Warsh'a göre bu tür politikalar finansal piyasalarda fiyatları bozabiliyor, aşırı risk alımını teşvik edebiliyor ve uzun vadede enflasyonist baskıları artırabiliyor.

Bu yaklaşımı, onu daha sıkı para politikası ve fiyat istikrarına öncelik verilmesi gerektiğini savunan çevreler için önemli bir referans noktası hâline getirdi.

Warsh, günümüzde Hoover Institution'da kıdemli araştırmacı olarak görev yapıyor ve Stanford University bünyesinde para politikası, finansal düzenleme ve küresel ekonomik riskler üzerine çalışmalar yürütüyor. Ayrıca çeşitli hükümetlere ve finansal kuruluşlara danışmanlık yapıyor.

GELECEĞİ YÖNELİK BEKLENTİLER

Deneyimi ve politika görüşleri nedeniyle Kevin Warsh, özellikle Cumhuriyetçilerin iktidarda olduğu dönemlerde ABD Hazine Bakanlığı veya Fed Başkanlığı gibi üst düzey ekonomik görevler için potansiyel adaylar arasında anılıyor.

Küresel merkez bankalarının enflasyon, yavaşlayan büyüme ve finansal dalgalanmalarla mücadele ettiği bir dönemde, Kevin Warsh'ın para politikasının sınırlarına ilişkin görüşleri ekonomi politikası tartışmalarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Donald Trump, Ekonomi, Güncel, Dünya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi - Son Dakika

15:19
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi - Son Dakika
