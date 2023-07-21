ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yi Tahıl Anlaşmasında liderlik rolü üstlenmeye çağırıyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yi Tahıl Anlaşmasında liderlik rolü üstlenmeye çağırıyor

21.07.2023 23:19

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması süresi dolan Türkiye'yi, yiyeceklerin uygun fiyatlarla temin edilmesi için liderlik rolünü tekrar üstlenmeye çağırdı. Blinken ayrıca Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesini eleştirerek, Ukrayna'nın insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, " Türkiye'nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü tekrar üstlenmesini bekliyoruz" dedi.

Rusya, geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan, Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Anlaşma bugün itibarıyla artık yoktur" dedi. Peskov, mevcut şartlarda anlaşmaya katılımlarını durdurduklarını, gerekli koşullar sağlanırsa anlaşmaya geri döneceklerini söyledi.

"YÜZ MİLYONLARCA KİŞİ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Rusya'nın bu hamlesi Batı'yı zora soktu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Rusya'nın kararının dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine darbe indireceğini" söyledi. Guterres, "Yüz milyonlarca kişi açlıkla karşı karşıya. Tüketiciler küresel düzeyde geçim sıkıntısı kriziyle yüz yüze. Milyonlarca kişi, Rusya'nın bu kararının bedelini ödeyecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEKRAR LİDERLİK ROLÜNÜ ÜSTLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda, Karadeniz tahıl girişiminde Türkiye'nin rolü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir soru üzerine Blinken, "Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı." dedi.

Blinken, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNE ATIFTA BULUNDU

Rusya'nın tahıl girişiminden geri adım attığı dönemlerde Türkiye'nin bu girişimi sürdürmek için verdiği mücadeleye de atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğüne de değindi.

"RUSYA'NIN BARIŞ İLGİLENDİĞİNE DAİR SIFIR KANIT GÖRÜYORUM"

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa limanını bombalamaya devam ettiğini belirterek, Kremlin'in savaşın devamında istekli olduğu düşüncesini ifade etti. Blinken, "Rusya'nın anlamlı barış görüşmeleri yapmakla ilgilendiğine dair herhangi bir kanıt görürsek, üzerine atlayan ilk kişi biz oluruz. Ne yazık ki Rusya'nın (barışla) ilgilendiğine dair sıfır kanıt görüyorum ve temel sorun bu." diye konuştu.

Putin'in, "Ukrayna'dan daha uzun süre savaşmayı sürdürebileceğine ve Ukrayna'nın tüm destekçilerinden daha uzun dayanabileceğine inanmaya devam ettiğini" söyleyen Blinken, Rusya'nın bu düşünceden vazgeçirilmesinin "hayati önem taşıdığını" kaydetti.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile Putin arasında yaşanan gerginliğe işaret eden Dışişleri Bakanı, "Bay Prigojin olsaydım çok endişelenirdim. NATO'nun açık kapılar politikası var, Rusya'nın açık pencereler politikası var." dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'yi Tahıl Anlaşmasında liderlik rolü üstlenmeye çağırıyor - Son Dakika


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