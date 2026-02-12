ABD İstihdam Verileri Faiz İndirim Beklentilerini Geciktiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD İstihdam Verileri Faiz İndirim Beklentilerini Geciktiriyor

12.02.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güçlü tarım dışı istihdam verileri sonrası Fed'in faiz indirimleri daha geç başlayacak gibi görünüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Ülkede enflasyonun tekrar güç kazanabileceğine yönelik endişeler Fed yetkililerinin daha temkinli bir yol izlemesine neden olurken, açıklanan istihdam verilerinin işgücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi geçtiğimiz günlerde Fed'in faiz indirimlerine yönelik artan iyimserlikleri azalttı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam, ocakta beklentilerin üzerinde artarak 130 bin kişi yükselirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Beklentilerden daha güçlü gelen istihdam raporunun Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği öngörüsü pay piyasalarında risk algısını artırırken, yarın açıklanacak ocak ayı tüketici enflasyonu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, tüketici enflasyonu verilerinin altı kırılımlarının da önemli sinyaller vereceğini belirterek, enflasyon verilerinin öngörüleri aşması durumunda Fed'in ilk faiz indirim beklentilerinin ötelenebileceğini kaydetti.

Fed yetkilisinden "enflasyon" mesajı

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz oranlarının daha da düşürülmesinin yüksek enflasyonun daha uzun süre devam etmesine yol açabileceğini söyledi.

Enflasyon hedefine odaklanmaya devam etmeleri gerektiğini anlatan Schmid, "Aksi takdirde uzun vadede enflasyonun yüzde 2'den çok yüzde 3'e yakın bir seviyede kalma riski olduğunu düşünüyorum." dedi.

Schmid, Fed yetkililerinin geçen ay faiz oranlarını sabit tuttuğunu anımsatarak, bu kararı desteklediğini ve Fed'in faiz oranlarını kısıtlayıcı düzeyde tutmasının gerekli olduğunu vurguladı.

New York borsası negatif seyretti

Dün Nasdaq endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 düşerken, S&P 500 endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne hafif alıcılı başladı.

ABD'de tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 96,9'da bulunuyor.

Altının ons fiyatı Fed'e yönelik azalan faiz indirim iyimserlikleri ve dolar endeksindeki güç kazancıyla güne satış eğiliminde başladı. Dün yüzde 1,1 değer kazanan altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD ve İran arasındaki gerilimlerin azalacağına yönelik iyimserliklerle yüzde 0,3 azalışla 69,2 dolarda bulunuyor.

AB liderleri ekonomi gündemiyle bir araya gelecek

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, ABD'de Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin küresel risk algısını artırması bölge piyasalarında da etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamu ihalelerinin büyük bir finansal güç taşıdığını, Avrupa şirketlerini desteklemek için stratejik sektörlerde AB içeriği ve düşük karbon şartı getireceklerini söyledi.

Öte yandan, bugün AB ülkelerinin liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak gibi çeşitli başlıkları görüşmek üzere Belçika'da bir araya gelecek.

Zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak. Zirvede, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ekonominin durumunun ele alınacağı bir oturum yapılacak.

Liderler, AB ülkeleri arasında gümrük vergilerinin, teknik engellerin ve fiziksel sınırların kaldırıldığı, malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımını sağlayan gelişmiş ekonomik bütünleşme türü olan "Tek Pazar"ın daha da derinleştirilmesini, ekonomik bağımlılıkların azaltılmasını ve yeni jeoekonomik bağlamda rekabet gücünün artırılmasını tartışacak.

Bu gelişmelerin yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne alıcılı başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında ABD endekslerindeki negatif seyrin bölgeye yansımasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, tatil sonrası Japonya borsasında yeni rekor görüldü.

Japonya'da erken genel seçimlerinden zaferle ayrılan Takaiçi Sanae'nin piyasalardaki olumlu etkisi varlığını korurken, bölge genelinde teknoloji hisseleri pozitif alanda konumlanıyor.

Güney Kore tarafında ise yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliklerin bölgedeki tedarikçi firmaları olumlu etkilemesiyle alış ağırlıklı bir görünüm öne çıkıyor.

Kospi endeksinde işlem gören Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 8,4, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,5 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 3 yükselişle işlem görüyor.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Japonya'da, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle işlem görüyor.

Yurt içinde gözler enflasyon raporunda

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,33 yükselişle 15.346,00 puandan işlem gördü.

Yeni günde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"na çevrildi.

TCMB geçen yılın 4. enflasyon raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Dolar/TL, dünü 43,6380'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 43,6370'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

10.00 İngiltere, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, aralık dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 Almanya, aralık ayı cari işlemler dengesi

18.00 ABD, ocak ayı ikinci el konut satışları

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İstihdam Verileri Faiz İndirim Beklentilerini Geciktiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
’Hafız’ Bakan Mustafa Çiftçi’den devir teslim törenine damga vuran sözler 'Hafız' Bakan Mustafa Çiftçi'den devir teslim törenine damga vuran sözler
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Haluk Levent’ten Sedat Peker’le ilgili çok konuşulacak çıkış: ’’Bana bak’’ diye başlayıp... Haluk Levent'ten Sedat Peker'le ilgili çok konuşulacak çıkış: ''Bana bak'' diye başlayıp...
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...
Şanlıurfa’da çekildiği söyleniyor Sosyal medyada infial yaratan görüntü Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağladık Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağladık
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:32
Fenerbahçe’nin rakibi karıştı Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:22
Futbolda devrim gibi karar Bu ligde beraberlik kalktı
Futbolda devrim gibi karar! Bu ligde beraberlik kalktı
09:17
Herkes aynı yorumu yapıyor Tarihi maça damga vuran kare
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:06
İşte futbol bu Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler
İşte futbol bu! Geriden gelip 16 maçlık hasreti bitirdiler
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:59
Galibiyet nedir unuttular Fenerbahçe’nin rakibine bir şok daha
Galibiyet nedir unuttular! Fenerbahçe'nin rakibine bir şok daha
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
07:53
Meclis’teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik
07:22
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
02:42
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
23:28
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:03:27. #7.11#
SON DAKİKA: ABD İstihdam Verileri Faiz İndirim Beklentilerini Geciktiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.