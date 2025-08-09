Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 3 Yılda 75 Milyar Metreküp Doğal Gaz Keşfetti - Son Dakika
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 3 Yılda 75 Milyar Metreküp Doğal Gaz Keşfetti

09.08.2025 12:29
Türkiye'nin milli enerji filosuna katılan 7'nci nesil Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde geçirdiği 3 yılda Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti. Geminin, Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj faaliyetleri yürüttüğü bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin keşifleri ile Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine önemli bir adım atıldığını vurguladı.

TÜRKİYE'nin denizlerde hidrokarbon arama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla enerji filosuna kattığı 7'nci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3 yılı geride bıraktı. Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden gemi, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj yaptı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dahil edildi. 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, 9 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri olan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı.

KARADENİZ'DE İLK SONDAJ 8 KASIM 2024'TE

Abdülhamid Han, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj yaptı. Akdeniz'deki Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüten gemi, Karadeniz'deki ilk sondajını 8 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştirdi. Abdülhamid Han, Karadeniz'de Amasra-4 kuyusunun yanı sıra Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28, Göktepe-3 kuyuda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

TÜRKALİ-33'TE ÇALIŞIYOR

Göktepe-3 kuyusunda bu yıl 27 Mart'ta başlayan çalışmalarını mayıs ayında tamamlayan Abdülhamid Han, Karadeniz'den gelen yeni müjdenin de mimarı oldu. Gemi, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı. Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacı yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabilirken söz konusu doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han, çalıştığı 10'uncu kuyu olan Karadeniz'deki Türkali-33 kuyusunda sondaj çalışmalarını yürütüyor.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "3 yıl önce bugün enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.

Kaynak: DHA

