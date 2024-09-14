Abdulkadir Konukoğlu\'ndan Fahiş Fiyat Uyarısı

Ekonomi

SANKO Holding Onursal Başkanı, ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu, A Para canlı yayınında Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in konuğu oldu.

Abdulkadir Konukoğlu, fahiş fiyat konusunun üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Fiyat artışlarının ciddi anlamda kontrol altına alınması gerekiyor. Serbest piyasanın da bir sınırı olmalı, herkes kafasına göre zam yapmamalı" dedi.

Son dönemde maliyetlerin bazı ülkelere göre çok yükseldiğini belirten eden Konukoğlu, "Maliyetlerin yüksekliği bazı tesislerde kapasite düşürüldü, bu da müşteri kaybına yol açtı. İşçi de geçinemiyor. Ortada kazanan yok. Dengeyi nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. İhracat yapabilmemiz için maliyetlerin yükselmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyat konusunun toplum için büyük sorun olduğunu, fiyat artışlarının kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Konukoğlu, "Bir sistem ile her şeye kar marjı eklenmeli. Herkes alış ve satış fiyatını şeffaf şekilde ortaya koymalı, aksi takdirde bunun önüne geçilemeyecek. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek gayet iyi çalışıyor ama yeni formüller de üretmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hükümetin uyguladığı Orta Vadeli Programın (OVP) aksamadan devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, "Merkez Bankası bu yıl 3-5 puan da olsa faiz indirimine gidecektir. 2025'te faizler inecektir ama dolar kurunun da yükselmesi lazım. Çünkü ihracatçı zorda. 2025'in altıncı ayına kadar ekonomi yatay seyreder, sonrasında çıkışa geçecektir" değerlendirmesini yaptı.

SANKO Holding'in 2024 yatırımları 300 milyon dolara yaklaştı

"Herkes her şeyi yapıyor. Yatırım konusunda planlamaya ihtiyaç var" diye Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Babam rahmetli Sani Bey, 'Çok para kazanan sektör çabuk çöker' derdi. Çağın ruhuna ayak uydurup yeniliği keşfetmek gerekir. Makinasını yenilemeyen fabrika patronun yeniler. Çağa ayak uydurup yeniliğe yatırım yapmazsanız ileriye gidemezsiniz. Holding bünyesinde yaklaşık 14 bin kişiye, aile şirketlerimizle birlikte ise 13 sektörde 17 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bazı sektörlerde kapasite artışı yapıyoruz. Bazı sektörlerde kar ederken bazı sektörler zarar ediyor. Yatırımlarımıza ara vermedik. Bu yıl tekstilde 65 milyon, enerjide 90 milyon, ambalajda 50 milyon, çimentoda 40 milyon, limanda ise 35 milyon dolar olmak üzere 290 milyon dolarlık yatırımı tamamlayacağız. 2025 yeni yatırımların devreye alındığı yıl olacak."

Holding'de beşinci kuşak ile çalıştıklarını hatırlatan Konukoğlu, "Yeni kuşak bizden daha iyi geliyor" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Depremde tüm imkanlarımızı seferber ettik

6 Şubat depremlerinin etkisinin Gaziantep ve bölgede devam ettiğini anlatan Konukoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimiz depremin yaralarını sarmak için hala mücadele ediyor. Sanayici de çok etkilendi. Gaziantep iyi toparladı. Tamamen toparlanması bir iki yıl alacak. Depremde kendi çalışanlarımız dahil 1.500 dolayında konteyner yaptık. 900 milyon TL üzerinde yardım yaptık. Bu günleri de aşacağız. SANKO Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere bütün imkanlarımızı seferber ettik. Hastaneye gelen hastalarımızdan ücret almadık. Pandemide de imkanlarımızı seferber etmiştik. Bir şehir bir günde ayağa kalkmaz. Sabırlı olmalıyız. Herkesin acısı var. Bu acılara dayanmak çok zor ama el birliğiyle bu yaraları saracağız."

Mesleki eğitim vurgusu ve gençlere öneriler

Mesleki eğitime yönelim konusunda genel sorun yaşandığına dikkat çeken Konukoğlu, "Mesleki eğitime de önem vermeliyiz. Esnafın çırak bulamadığı bir dönemi yaşıyoruz. Üniversitelerin de pratiğe yönelmesi gerekiyor" dedi.

Gençlere, yeni iş kuracaklara ve sanayicilere seslenen Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef gençlerimiz işe başlar başlamaz maaşı soruyor. Bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Önce çalışma hayatına adım atın, çalışın, çabalayın, hak etmek için yol alın. Hemen yüksek maaş ve üst görev olmaz. Çıraklığı kabul etmeyen müdür olamaz. Mütevazı olsunlar. Mütevazilik her zaman kazandırır. Sanayiciler teknolojide geri kalırsa maliyet yükseliyor. Sanayicilerimiz bunu iyi ayarlayıp teknolojik dönüşüme ayak uydurmalı. Çalışanlarımızı ve işletmelerimizi çağın değişim ve dönüşümüne hazırlamalıyız. Aksi takdirde işletmelerimizi geleceğe taşıyamayız."

Yatırımcılar sabırlı olmalı

ASCE GYO'nun ortaklarına da önerilerde bulunan Konukoğlu, "Yatırımcılar biraz sabretsin. Şirket değer kazanıyor. Şirketin net değeri 17 milyar TL, ortakların alıp satmaması lazım. Uzun süreli tutmak gerekiyor. Günlük düşünmeyle bu işler olmaz. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Genç nesilde çabuk zengin olayım anlayışı var. Alıp satan her zaman zarar eder. Uzun vadeli yatırımcı olmalıyız" uyarısını yaptı.

ASCE GYO'da projeler tamamlanıyor

Geçen yıl halka arz olan ASCE 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla özkaynak toplamının 17 milyar TL'ye ulaştığını hatırlatan Konukoğlu, şirketin borcunun yok denecek düzeyde olduğunu, kredi borcunun da olmadığını bildirdi.

Ankara ASCE Zenıth projesinin tamamlandığını, proje inşaat alanının 94 bin 865 metrekare, brüt satılabilir alanının ise 46 bin 203 metrekare olduğunun altını çizdi.

Konukoğlu, iskanı alınan projenin 2 milyar 491 milyon TL değerindeki 107 adet bağımsız bölümünün ASCE'nin olduğuna vurgu yaptı.

Önümüzdeki ay tamamlanacak Gaziantep Karanfil Konutlarının şirket mülkiyetindeki 8 bin 221 metrekare arsa üzerinde 21 bin 657 metrekare inşaat alanı geliştirilerek uygulandığını belirten Konukoğlu, projenin konut niteliğinde 83 bağımsız bölümden oluştuğunu söyledi.

Devam eden projeler

ASCE GYO'nun devam eden projelerine değinen Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Başakşehir'de ASCE GYO'ya ait 4 milyar 521 milyon TL piyasa değeri olan 107 bin 370 metrekare arsa üzerinde yaklaşık 900 adet bağımsız konut inşa edeceğiz. Mimari proje hazırlıklarına başlandı. İstanbul'un deprem bölgesinde olması nedeniyle projede deprem izolatörü kullanılacak şekilde statik çözümleri yapıldı.

Gaziantep'te ise mülkiyeti ASCE GYO'ya ait 98 bin 468 metrekareden oluşan üç arsa üzerinde 138 konut, 116 villa ve ticari işyeri inşa edeceğiz. Çok katlı binalarda Gaziantep'n deprem bölgesinde olması nedeniyle projede deprem izolatörü kullanılacak şekilde statik çözümler gerçekleştirildi." - GAZİANTEP