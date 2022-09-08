Akaryakıtta indirime gidildi! İşte 8 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları - Son Dakika
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Akaryakıtta indirime gidildi! İşte 8 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları

08.09.2022 09:37
Akaryakıtta indirime gidildi! İşte 8 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları

Geçtiğimiz gün petrol fiyatları 90 doların altına kadar gerilerken akaryakıt fiyatları da buna paralel olarak düşüyor. İki gün peş peşe zam yapılan motorine 1,14 lira indirim geldi. Son indirimin ardından akaryakıtta 8 Eylül fiyatları merak ediliyordu. İşte güncel motorin, benzin, LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.Dolar/TL kuru son günlerde 18,20'li seviyelerde işlem görürken, brent petrolün varil fiyatı da dün 89 dolara kadar geriledi. Petroldeki sert düşüş motorinin litre fiyatını da etkiledi.

MOTORİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Motorin fiyatında geçtiğimiz hafta 2,41 TL'lik indirim uygulanmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL'ye çıktı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ise motorine 1,14 TL indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.

Akaryakıtta indirime gidildi! İşte 8 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları

BENZİN VE LPG (OTOGAZ) FİYATLARI

Benzinin litresine bu hafta 77 kuruş yapılması sonrası fiyat 19,23 TL seviyesinde. LPG'nin (otogaz) litresiyse 10,62 TL.

8 EYLÜL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

Akaryakıtta indirime gidildi! İşte 8 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA FORMULÜ

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS'İN FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Lpg, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta indirime gidildi! İşte 8 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıtta indirime gidildi! İşte 8 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları - Son Dakika
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