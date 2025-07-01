Akkuyu NGS Türk Firmalarına Güç Katıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS Türk Firmalarına Güç Katıyor

Akkuyu NGS Türk Firmalarına Güç Katıyor
01.07.2025 11:20
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Akkuyu NGS, Türk firmalara nükleer alanda deneyim kazandırarak küresel projelerde referans oluşturuyor.

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde yer alan Bayramoğlu Endüstriyel Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Burak Çeliktaş, Akkuyu NGS sürecinde edindikleri deneyimlerin, firmaya nükleer alanda yetkinlik kazandırdığını söyledi.

Akkuyu NGS projesinin yerli firmalara uluslararası kalite ve güvenlik standartlarında üretim yapma yetkinliği kazandırdığını belirten Çeliktaş, bu projenin Türk firmaları için küresel nükleer projelere açılan bir referans kapısı niteliği taşıdığını ifade etti.

Çeliktaş, "Bu proje sayesinde hem teknik kapasitemizi hem mühendislik yeterliliğimizi önemli ölçüde geliştirdik hem de çalışanlarımızın eğitim ve sertifikasyon süreçlerinde önemli bir gelişim sağladık" dedi.

Çeliktaş, 1960 yılından bu yana çelik imalatı alanında faaliyet gösterdiklerini, Akkuyu'da boru spool üretiminden gömülü eleman imalatına, buhar ve yağ hatları üretiminden çeşitli ekipmanların teminine kadar birçok aşamada rol üstlendiklerini söyleyerek, "Projeye dahil edilen ilk 10 firma arasında yer alıyoruz. Bu süreç yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda teknolojik gelişim açısından bir sıçrama noktası" diye konuştu.

'AKKUYU NGS GÜÇLÜ BİR REFERANS OLUŞTURUYOR'

Türk mühendis ve teknisyenlerinin bu süreçte edindiği bilgi birikimi ve uygulamalı deneyimin, bu alanda yetişmiş insan kaynağı açısından da önemli bir değer oluşturduğuna işaret eden Çeliktaş, şunları söyledi:

"Akkuyu projesi, bize yüksek güvenlik gerektiren projelerde çalışma kültürünü ve teknik bilgisini kazandırdı. Bu bağlamda Akkuyu NGS'de edindiğimiz tecrübe küresel projelerde yer almamız için güçlü bir referans oluşturuyor. İhracat ve yatırım fırsatlarına baktığımızda ise Türk firmaları önemli bir oyuncu konumuna geldi. Bu kazanımlar yalnızca iç piyasayla sınırlı kalmamalı. Tüm bu deneyimleri dünya çapındaki nükleer santral projelerinde kullanılabiliriz."

Gelecekte Türkiye'nin gündeminde olan yeni nükleer santral projeleri ve küçük modüler reaktör (SMR) yatırımlarının, Türk sanayicisi için büyük bir potansiyel taşıdığını da söyleyen Çeliktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Çelik ve metal üretiminden elektrik sistemlerine, ısı ve soğutma teknolojilerine kadar birçok alanda yerli firmalar söz sahibi olabilir. SMR teknolojisinin yerlileştirilmesiyle hem iç pazarda bağımsızlık sağlanabilir hem de Türkiye nükleer teknoloji alanında bölgesel bir üretim ve tedarik merkezi haline gelebilir. Nükleer enerji sadece enerji üretimi değil, aynı zamanda sanayide dijitalleşme, teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışı için önemli bir kaldıraç olabilir."

Türkiye'nin enerji güvenliğini artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için nükleer enerjiyi stratejik bir araç olarak kullanması gerektiğini belirten Çeliktaş, "Bu alanda atılacak her adım, sadece bugünü değil, gelecekteki sanayi yapımızı ve ihracat gücümüzü de şekillendirecek" dedi.

'AKKUYU NGS MARKA DEĞERİMİZE KATKI SAĞLADI'

Projede yeni nesil konteyner yemekhane binalarını inşa eden Karmod Prefabrik Yapı Teknolojileri CEO'su Mehmet Çankaya da Akkuyu NGS'nin yerli firmaların marka değerini yükselterek, küresel pazarda rekabet edebilir hale getirdiğini söyledi.

Çankaya, Akkuyu NGS projesinin markalarına katkısı hakkında, "Akkuyu NGS, farklı sektörlerden her firmanın çalışmak isteyeceği, marka değeri yüksek bir proje. Bu tür büyük ölçekli ve stratejik bir projeyi referans listemize almak bizim için son derece önemli. Akkuyu NGS marka değerimize katkı sağladı" diye konuştu.

Akkuyu projesinde yer almanın sadece kurumsal imaj açısından değil, saha operasyonları anlamında da büyük bir katkı sağladığına değinen Çankaya, "Akkuyu NGS, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) standartlarındaki uygulamalarda edindiğimiz deneyim, montaj kalitemizi oldukça yükseltti" dedi.

Çankaya, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, enerji ihracatı ve istihdam gibi kritik başlıklarda önemli bir hamle olduğunu Akkuyu NGS'nin, ülke için stratejik bir yatırım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ülkemizin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS için proje geliştirerek yapılar üretmek bizim için sürekliliği olan bir gurur. Dünya genelinde tamamladığımız projelerimize, Akkuyu NGS'de kazandığımız deneyimleri olumlu anlamda yansıttığımızı net bir şekilde söyleyebiliriz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Akkuyu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS Türk Firmalarına Güç Katıyor - Son Dakika

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