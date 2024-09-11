Ankara: Sanayi ve Teknolojinin Başkenti Olacak

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç (ASO), "Ülkemizin Başkentini sanayi ve teknolojinin de Başkenti yapma hedefimize, yol arkadaşlarım ve tabii ki siz değerli sanayicilerimizin azim, destek ve vizyonuyla ulaşmaya kararlıyız" dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Üretime Katma Değer Sağlayanlar Derneği'nin (ÜKSAD) düzenlediği 'Ankara Sanayisinin Dünü, Bugünü ve Yarını' başlıklı toplantıya katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Ardıç, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze Ankara'da sanayinin geldiği noktayı aktardı. ASO'nun sanayinin gelişimi için yaptığı çalışmalara da değinen Ardıç, Ankara'nın yüksek teknolojili ürün ihracatında lider olduğuna dikkati çekti.

ASO'nun hizmetlerine ve ASO Yönetim Kurul olarak sanayicilerin sorunlarının çözümü ve Başkent'te sanayinin daha da kalkındırılması yönünde yaptıkları çalışmaları kapsamlı bir şekilde anlatan Ardıç, "Ülkemizin Başkentini sanayi ve teknolojinin de Başkenti yapma hedefimize, yol arkadaşlarım ve tabii ki siz değerli sanayicilerimizin azim, destek ve vizyonuyla ulaşmaya kararlıyız" diye konuştu.

"Ankara yüksek teknolojili üretimde farkını ortaya koyuyor"

Yüksek teknolojinin önemine dikkati çeken Başkan Ardıç, ASO'nun hazırladığı 2018-2023 yıllarını kapsayan Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu"nun yayınlandığını hatırlatarak, "Raporda Ankara'mız ile diğer 5 büyük sanayi kenti İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'in ihracat performansını, teknoloji sınıflandırmasına göre analiz ettik. Ankara'nın ihracatında yüksek teknoloji payının yüzde 13 ile, yüzde 3,8 olan Türkiye ortalamasından ve diğer 5 büyük sanayi şehrinde kat be kat yüksek olduğu görüldü. Bu oran İstanbul'da yüzde 5, İzmir'de yüzde 2, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'te ise sadece yüzde 1. Nitelikli üniversiteleri, insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeli ile ülkemizin birçok iline göre avantajlı konumda olan Ankara'mız yüksek teknolojili üretimde de farkını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek marka firmalar oluşturmaya önem vermeliyiz"

Yüksek teknolojili ve yenilikçi üretimle birlikte 'markalaşma' ve marka değerinin önemini de vurgulayan Ardıç, "Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek marka firmalar oluşturmaya önem vermeliyiz. Ankara Sanayi Odası olarak Başkentimizde uluslararası rekabet gücü olan markalar oluşturma hedefiyle sanayicilerimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.

"Sanayicilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlıyoruz"

ASO Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak en önemli misyonlarından birisinin de sanayicilerin sorun, talep, öneri ve beklentilerini devletin en üst makamlarına iletmek olduğunu belirten Başkan Ardıç, "Sanayicilerimizle Devletin üst makamları arasında köprü kurmak; kamuoyu oluşturarak sorunlarımızın çözümüne, taleplerimizin karşılanmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Sanayicilerin finansman erişim sıkıntısı için 11 bankanın bölge müdürlerini Odamıza davet ettik"

Sanayicilerin finansmana erişim konusunda büyük sıkıntılar çektiğini ifade eden Ardıç, "Maalesef kredi maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu ortamda, işletmelerimiz uygun finansmana erişemiyor, büyük sıkıntı çekiyor. İşte bu soruna çözüm için aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın da olduğu 11 bankanın bölge müdürlerini Odamıza davet ettik. Ayrıca en büyük kamu ve özel bankanın 22 üst düzey yöneticisiyle de çok kapsamlı ve verimli bir istişare toplantısı yaptık" diye konuştu.

Sanayicilerin finans sektörüne ilişkin sorun, görüş ve beklentilerini doğrudan yetkililere ilettiklerini belirten Başkan Ardıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bankacılık sektörünün reel sektörü finanse etmekte isteksiz kaldığını, kredi kanallarının etkin şekilde çalışmadığını söyledik. Kredi işlemlerinde daha duyarlı ve destekleyici bir rol üstlenmeleri gerektiğini ifade ettik. En üst düzey banka yöneticilerinin bir araya geldiği böylesine bir toplantı bir Oda'da ilk kez gerçekleşti. Sanayicilerimizin finansmana erişimi açısından güçlü bir kamuoyu oluşturma adına çok verimli oldu."

"ASO olarak Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için çalışmalara başladık"

Sanayinin üretim, istihdam ve ihracatını yükselmesine katkı sağlamak ve Ankara'yı sanayi ve teknolojide de lider yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan ASO Başkanı Ardıç, bu hedef doğrultusunda çalışmalarına başlanan ASO Ankara Teknoloji Üssü ile ilgili de ÜKSAD üyelerine bilgi verdi. Başkan Ardıç, şu ifadelere yer verdi:

Ankara'mız nitelikli üniversiteleri, insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeli ile ülkemizin birçok iline göre daha avantajlı bir konumda. Bu avantajın üretime daha iyi yansıtılabilmesi, bilim ve teknoloji ile sanayi arasındaki ekosistemin güçlü bir şekilde oluşturulması amacıyla Ankara Sanayi Odası olarak Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için çalışmalara başladık. ASO Ankara Teknoloji Üssü, sanayi bölgelerinin ve üniversitelerin yoğunlaştığı Eskişehir Yolu üzerinde 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda konuşlanacak. Türkiye'nin çalışan başına ihracatı 11 bin 200 dolar, bu rakam Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 15 bin 300 dolara çıkıyor. Ancak Güney Kore'nin çalışan başına ihracatı 28 bin 600 dolar. Bizim de bu rakamlara çıkabilmemiz için teknoloji geliştirme bölgelerini sanayiyle, yani üretimle bütünleştirmemiz gerekiyor. ASO Ankara Teknoloji Üssü, sanayi ile üniversite iş birliğinin güçleneceği, start-up'ların sanayi işletmeleriyle daha yakın ilişki içinde olacağı bir ekosistem oluşturacak, sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getirecek."

"Odamızın ve üyelerimizin prestijine yakışır bir sosyal tesis kuracağız"

Başkan Ardıç, Ankara Sanayi Odası üyelerinin faydalanacağı bir sosyal tesis yapmak için de çalışmalara başladıklarını belirterek, "İncek'te 250 dönümlük bir araziye tam donanımlı, içinde Arboretum, yani bir çeşit botanik bahçesinin de yer aldığı, Odamızın ve üyelerimizin prestijine yakışır bir sosyal tesis kuracağız" şeklinde konuştu. - ANKARA