Antalya\'nın Kesme Çiçek İhracatı 140 Milyon Doları Buldu, Hedefler Meteorolojik Olaylarla Zorlandı

Ekonomi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, –KESME çiçek sektörünün üretim yerlerinin başında gelen Antalya'dan bu yıl 73 ülkeye 140 milyon dolarlık 600 milyon dal çiçek gönderildi. Sektörün 2024 yılı için belirlediği 150 milyon dolarlık ihracat hedefi, iklim koşulları, hortum ve fırtına gibi meteorolojik olaylar nedeniyle gerçekleşmedi.

Antalya'dan her yıl milyonlarca dal çiçek, dünya çiçekçiliğinin merkezi kabul edilen Hollanda başta olmak üzere, 73 ülkeye ihraç ediliyor. Antalya çiçek üretim alanının genişliği, yılın büyük döneminde üretimin yapılabilmesi nedeniyle çiçekçilikte de adından söz ettiriyor. 2023'te sektör, 650 milyon dal çiçekten 135 milyon dolar gelir elde ederek, yılı tamamladı. 2024 yılı için sektör, 150 milyon dolarlık gelir hedefleyerek yola çıkarken, ilk 6 ay içerisinde hedefin yarıdan fazlasını tamamladı. Ancak hortum ve fırtına gibi meteorolojik olaylara bağlı olarak bazı üretim alanlarında zarar yaşanınca beklenen hedef gerçekleşmedi.

Üreticiler kent merkezindeki seralarda sezonu sonlandırıp, daha yüksek rakımlı Burdur ve Isparta'nın ilçelerinde üretimi sürdürüyor. Antalya kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini, karanfil üretiminin yüzde 48'ini, karanfil ihracatının da yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştirip, pazardaki liderliğini korumaya devam ediyor.

KIRMIZI KARANFİL YİNE LİSTE BAŞI

Yılbaşı ve Noel'in yaklaştığı bugünlerde kesme çiçek üretim yerlerinde, siparişleri yetiştirme telaşı yaşanıyor. Son sevkiyatın da yola çıkmasıyla birlikte sektör 2025 yılına hazırlık yapmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok üretilen ve ihraç edilen çiçek karanfil oldu. Kırmızı karanfilin liste başı olduğu çiçek grubunda gerbera, ruskus, okaliptus ve süs bitkileri de yer aldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Hollanda, İngiltere ve Rusya'nın ana pazar olduğu sektör için, kentin kesme çiçekle özdeşleştiğini söyledi. İklim kaynaklı bazı sorunlar yaşadıklarını aktaran Çandır, 2025 yılında daha da ümitli olduklarını söyledi.

'550 MİLYON DAL ÇİÇEK SEVK EDİLDİ, 600 MİLYON OLMASI BEKLENİYOR'

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, yıl sonu itibarıyla hedefe yaklaşacaklarını ancak hedefi tam olarak yakalayamadıklarını söyledi. İklim kaynaklı yaşadıkları hortum ve fırtınaya bağlı olarak bazı üretim alanlarında zararla karşılaştıklarını ve bu durumun hedefin yakalanmasını olumsuz etkilediğini belirten Harun Yeter, "Yıl sonunu 140 milyon dolar olarak tamamlamayı bekliyoruz. Seralardaki ürünlerde ciddi zarar yaşadık. İnşallah önümüzdeki yıl yüzde 10- 15 büyüme sağlamayı bekliyoruz" dedi.

Özellikle yıl sonunda sevkiyatın sıklaşması nedeniyle çiçek dal sayısının sürekli artışta olduğunu kaydeden Yeter, "Bugüne kadar 550 milyon dal çiçek sevk ettik. Yıl sonu itibarıyla 600 milyon olmasını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi Hollanda, İngiltere, Almanya başta geliyor. Son sevkiyatımız da artık adreslerine ulaşmak üzere" diye konuştu.