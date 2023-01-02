Memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacak? İşte olası zam senaryoları - Son Dakika
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Memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacak? İşte olası zam senaryoları

02.01.2023 12:54

Asgari ücrete 2023'te yapılan zammın ardından milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacağı zam oranı merak konusu olurken, söz konusu maaşların belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri de kritik öneme sahip. Bu hafta açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamıyla birlikte zam oranı da ortaya çıkacak. İşte olası zam senaryoları...

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Rakamın netleşmesine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kulandı.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Memurlar için yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre maaşlar tek tek hesaplandı.

İşte olası zam senaryoları...

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

  • Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
  • Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
  • Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
  • Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

  • Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
  • Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL
  • Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL
  • Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

Şu anki maaş 3 bin 500 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.

MEMUR

  • Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
  • Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL
  • Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL
  • Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

ÖĞRETMEN

  • Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
  • Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL
  • Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL
  • Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

POLİS MEMURU

  • Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
  • Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL
  • Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL
  • Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

UZMAN DOKTOR

  • Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
  • Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL
  • Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL
  • Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

HEMŞİRE

  • Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
  • Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL
  • Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL
  • Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

AVUKAT

  • Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
  • Yüzde 20 zam: 18 bin 582
  • Yüzde 30 zam: 20 bin 130
  • Yüzde 40 zam: 21 bin 679

MÜHENDİS

  • Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
  • Yüzde 20 zam: 19 bin 446
  • Yüzde 30 zam: 21 bin 66
  • Yüzde 40 zam: 22 bin 687

TEKNİSYEN

  • Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
  • Yüzde 20 zam: 12 bin 120 TL
  • Yüzde 30 zam: 13 bin 130 TL
  • Yüzde 40 zam: 14 bin 140 TL

VAİZ

  • Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
  • Yüzde 20 maaş: 15 bin 302
  • Yüzde 30 maaş: 16 bin 577
  • Yüzde 40 maaş: 17 bin 852

PROFESÖR

  • Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
  • Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL
  • Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL
  • Yüzde 40 zam: 36 bin 377

GENEL MÜDÜR

  • Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
  • Yüzde 20 zam: 35 bin 770 TL
  • Yüzde 30 zam: 38 bin 751 TL
  • Yüzde 40 zam: 41 bin 732 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ

  • Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
  • Yüzde 20 zam: 19 bin 17
  • Yüzde 30 zam: 20 bin 602
  • Yüzde 40 zam: 22 bin 187
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Memur zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacak? İşte olası zam senaryoları - Son Dakika


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