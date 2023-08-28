Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor - Son Dakika

Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor

Son Güncelleme: 28.08.2023 11:47

Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz'e yerleşen istilacılar arasında eti yenilebilen tek tür olan aslan balığı, kilosu 500 liradan satılıyor. Vatandaşın menüde ilgi gösterdiği balık, zahmetli avcılığı gerekçesiyle yeterince avlanmıyor. Bu nedenle tüketime yönelik talep, zaman zaman karşılıksız kalıyor.

Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz Körfezi'ne yerleşen istilacı türlerin sayısı, gün geçtikçe artıyor. Balon ve aslan balığı başta olmak üzere körfezdeki tür sayısı 70'i geçti. Popülasyonu kontrol altına almak için çeşitli çalışmalar yapılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi zıpkınla av yarışması düzenleyip, balıkçılar arasında aslan balığı avcılığını teşvik ediyor. İstilacı türler arasındaki aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor.

Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor

ETİ YENEBİLEN TEK İSTİLACI TÜR

İstilacı türler arasında eti yenebilen tek tür olan aslan balığı, ayrıca lüks balık restoranlarının menüsüne girdi. İlk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Lara'daki sosyal tesisi menüsünde balıkseverlere sunulan aslan balığı, oldukça ilgi gördü. Kilosu 500 lirayı bulan aslan balığı siparişlerine yetişmekte zorlanan sosyal tesis yöneticileri, balıkçılar ile anlaşma yolunu tercih ediyor. Balıkçılardan gelen tüm aslan balıklarını satın alan işletme, aslan balığı avcılığının yeterince ilgi görmemesinden dert yanıyor. Balıkçılar ise aslan balığını düşük ekonomik değeri ve zahmetli avcılığı gerekçesiyle avlamak istemiyor.

Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor

"TEK ÇÖZÜMÜ; İNSANLARIN AVLAMASI VE TÜKETMESİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve çevre yüksek mühendisi Lokman Atasoy, aslan balığının hızla yayıldığını söyledi. Aslan balığının Ege ve Kuzey Ege'de de görülmeye başladığını belirten Atasoy, "Popülasyonu hızla artıyor. Maalesef bir avcısı yok. Tek avcısı olarak insan görülüyor. Bizim onu avlamamız ve tüketmemiz, tek çözüm olarak görülüyor" dedi.

Aslan balığı avcılık yarışması düzenleyip, balığın tüketilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Atasoy, "Belediyenin sosyal tesisinde bu balığın menüde sunulmasının ardından; bugün birçok lüks restoranda bu balığı görüyoruz. Artık tercih ediliyor. Vatandaş aslan balığını görüp, tadına bakmak istiyor. Talep oluyor ama balıkçı bunu yeterince avlayamadığı zaman, bu arzı sağlayamıyoruz. Balıkçıların aslan balığı da avlaması lazım" diye konuştu. '

Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor

"PAZARLAMADA HİÇBİR SORUN YAŞAMAZLAR"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden su ürünleri mühendisi Nazif Ay da aslan balığının kolay avlanan bir tür olduğunu belirtti. Aslan balığının zıpkın ya da uzatma ağlar ile avlanabildiğini, ekonomik değeri bilinmediği için avcılığının az olduğunu kaydeden Ay, "Aslan balığı avcılığını artırmaya çalışıyoruz. Avlanması kolay. Serbest dalış yapan arkadaşlarımız zıpkınla avlıyor ama uzatma ağlarla da avlanabiliyor. Balık avlandığı sürece restoranlara pazarlama noktasında hiçbir sorun yaşamazlar. Çok talep var" dedi.

Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor

"ÇİPURAYA YAKIN BİR TADI VAR"

Aslan balığı çorba, ızgara ya da tavada pişirilerek menüde sunuluyor. Vatandaş, çoğunlukla tavada pişmiş halini tercih ediyor. Aslan balığı tatmak için gelen Yener Savurkaç, balığın tadını beğendiğini söyledi. Daha önce bu balık türünün ismini çok duyduğunu ve tadına bakmak için özellikle geldiğini belirten Savurkaç, "Lezzetli bir balık. Çipuraya yakın bir tadı var" diye konuştu.

Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor

Nihan Şimşek de uzun süredir aslan balığının tadına bakmak için arayış içinde olduğunu söyledi. Tavada pişmiş halini sipariş verdiğini belirten Şimşek, tadını çok beğendiğini aktardı.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Ege, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:49 EGM, tehditler savuran kadın sürücüye ceza yazan polisin açığa alındığı iddiasını yalanladı
12:44 Olası deprem için İstanbul'u uyaran Japon uzman, 7 ilçeye ayrı parantez açtı
12:39 Türkiye ve Suudi Arabistan madencilik alanında iş birliği için anlaştı
12:25 Araplar yine Mertens'e talip oldu! 10 milyon euronun altında ayrılmaya niyeti yok
12:07 Meteoroloji'den 8 kent için sarı kodlu uyarı
11:56 Aylin Kontente, rol arkadaşı Uğur Bilgin'in düğününde duygusal anlar yaşadı
11:45 Kuntz, Barış Atik'in maçını tribünden izledi! A Milli Takım yeni bir yıldız kazanıyor
11:36 Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Korkulukları Kırıp Bina Boşluğuna Uçtu
11:31 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamuda tasarruf genelgesini 41 milyon liralik VIP Hediye Seti ihalesiyle deldi
11:18 Yapılandırma ödemelerinde son 4 gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2023 13:16:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen aslan balığının kilosu 500 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement